Checco Zalone ci ha costruito la trama di uno dei suoi film più divertenti, re degli incassi. Si trattava di Quo Vado? e la trama prendeva in giro il sogno del posto fisso, in un Ente pubblico. Come a dire che, una volta assunti, nessuno ci potrà più toccare.

L’ossessione per il posto fisso non è solo per il settore pubblico. Con i chiari di luna del giorno d’oggi, soprattutto se si è appena usciti dalla scuola secondaria superiore, trovare un lavoro fisso è quasi un’utopia.

Il posto fisso pubblico è un sogno per tanti, ma grazie a questi concorsi potrebbe diventare realtà

Stiamo attenti a sfruttare ogni occasione come i 100 posti di lavoro ricercati da una importante azienda italiana.

Ad ogni modo, quando un Ente pubblico decide di assumere nuovo personale, l’attenzione e la voglia di essere presi raddoppiano. In questi giorni, sono ben 180 le assunzioni programmate da questi 2 importanti Comuni, nel prossimo triennio. Per ora, i bandi ufficiali non ci sono ancora, ma per questo faremmo bene a tener d’occhio i loro siti per candidarci per tempo.

Il primo fra questi è il Comune di Trieste che, prossimamente, indirà vari concorsi pubblici per assumere ben 60 persone nel Corpo di Polizia Locale. Le assunzioni saranno fatte, tramite concorso, tra il 2022 e il 2024 e riguarderanno ufficiali e agenti. In particolare, dovrebbero essere ricercati 15 ufficiali e 45 agenti per far parte del Corpo di Polizia Locale di Trieste. Già nel 2022 saranno assunte 16 persone (6+10), cui ne seguiranno 29 nel 2023 (9+20) e 15 nel 2024 (tutti agenti). I dettagli, i requisiti e le modalità di partecipazioni saranno disponibili sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito del Comune di Trieste.

Ben 180 le assunzioni programmate da questi 2 importanti Comuni entro il 2024 e faremo bene a tenere d’occhio i bandi per partecipare al concorso pubblico

C’è anche un altro Comune che ha deciso di assumere del personale ed è Cremona. In particolare, sono 120 le figure ricercate dal Comune lombardo. È quanto emerge dalla delibera n. 136 del 15 giugno 2022 approvata dalla Giunta comunale.

Secondo questo piano triennale, che regolerebbe il fabbisogno di personale, il Comune di Cremona assumerà, entro il 2024, ben 120 persone, alcune delle quali a tempo indeterminato.

Sono varie le figure ricercate, come quella di Assistente sociale, di Agente di polizia locale, Autista, Cuoco, Dirigente, Istruttori Amministrativi e non solo.

Nello specifico, 70 assunzioni nel 2022 (25 indeterminati, 45 a tempo determinato), 29 nel 2023 (25-4) e 21, fisse, nel 2024. Chi fosse interessato dovrà aspettare l’avviso di selezione sul portale del Comune.

Approfondimento

Per lavorare ben pagati in uno dei posti più incantevoli d’Italia bastano diploma e domanda per il concorso pubblico entro il 3 luglio