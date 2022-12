Con la torta meringata alle noci per le feste delizierete anche gli ospiti più esigenti

Una torta semplice e spumosa che richiede poco tempo per la preparazione. Ma che sarà in grado di stupire e deliziare anche gli ospiti più esigenti. E che sarà la gioia di occhi e palato di grandi e piccini. Si tratta di un dolce meringato che con pochi ingredienti genuini della tradizione riuscirà a farvi fare un figurone durante le feste. Vediamo come prepararla in pochi e semplici passi.

L’arrivo di Natale è imminente e subito dopo, con soli pochi giorni di intervallo, ci sarà il Capodanno. Pochi giorni per poter pensare ai due menù più importanti dell’anno. Quelli di due vigilie e quelli di due giorni di festa. E molto spesso non si ha tempo di pianificare anche quello per preparare il giusto dessert da servire. Panettoni, torroni e dolci tradizionali, infatti, non sempre servono come degna chiusura a una cena preparata con tanta cura. Con la torta meringata alle noci, invece, si sarà sicuri di dare il giusto finale alle fatiche fatte in cucina.

Una torta squisita con pochi ingredienti genuini

Per realizzare questa squisita torta servono pochissimi ingredienti. Basta che siano freschi e di buona qualità. Vediamo cosa occorre:

250 grammi di farina;

200 grammi di zucchero;

300 grammi di noci sgusciate;

120 grammi di burro;

3 uova medie;

mezzo bicchiere di latte;

1 bustina di vanillina;

1 bustina di lievito per dolci.

La realizzazione prevede, quindi, l’uso di pochi ingredienti genuini che tutti abbiamo in casa. E frutta secca di stagione come le noci.

La preparazione dell’impasto è semplice e veloce

Per realizzare l’impasto bisogna iniziare a lavorare burro e zucchero (130 grammi) aggiungendo i 2 tuorli e 1 uovo intero. Bisogna montare gli ingredienti fino a quando non si otterrà un composto omogeneo e spumoso. Solo a quel punto si dovrà amalgamare la farina setacciata evitando che si formino grumi.

Aggiungere, poi, il latte per ottenere una pasta liscia e morbida a cui unire anche la vanillina e il lievito per dolci.

Con la torta meringata alle noci stupirete gli ospiti per le feste

Una volta realizzato l’impasto va versato in uno stampo per dolci imburrato e spolverato di farina. Coprire l’impasto con i gherigli di noci. Non resta che montare a neve gli albumi rimasti in 70 grammi di zucchero. Una volta ottenuto un composto fermo, utilizzarlo per coprire lo strato di noci adagiato sull’impasto. Una volta cotto formerà una deliziosa crosticina di meringa davvero irresistibile. A questo punto infornare a 180° per un’ ora circa. Far raffreddare in forno prima di togliere la torta dallo stampo.