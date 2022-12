Agevolazioni acquisto casa con la novità in manovra della nuova detrazione che fa spendere meno

Bonus e agevolazioni collegate alle case, alle abitazioni e agli immobili in genere sono sempre molte. Dall’Ecobonus al Superbonus 110%, da mutuo agevolato per i giovani, al Bonus facciate. Un così elevato numero di misure che si rischia di perdersi in un labirinto di norme e vincoli. E se ristrutturare casa e renderla in linea con le nuove norme sul risparmio energetico, può essere fatto scegliendo tra numerose agevolazioni. Ecco che in manovra esce la grande sorpresa di un Bonus per gli acquisti. E non parliamo di giovani, bensì di case “green”.

La grave situazione economica di questi anni ha messo in crisi il settore immobiliare, che solo grazie al funzionamento del Superbonus al 110% si è risollevato, salvo poi entrare in crisi con la querelle delle banche che hanno chiuso i rubinetti. Ma il Superbonus riguarda le opere di ristrutturazione. Uno spaccato in crisi del mercato immobiliare italiano è quello delle vendite. Crisi che adesso in vista della manovra, si potrebbe risolvere con un nuovo canale di agevolazione.

La nuova detrazione sull’acquisto di una casa

Il mercato immobiliare si implementa di nuove agevolazioni acquisto casa con la novità che potrebbe essere confermata nella Legge di Bilancio. Un emendamento introdotto dalla manovra, durante il suo iter di conversione in Parlamento, ha in serbo proprio una nuova agevolazione per chi nel corso del 2023 deciderà di comprare casa. Infatti una proposta correttiva della nuova Legge di Bilancio introduce una detrazione fiscale relativa all’acquisto di una casa. Ma solo se si tratta di una casa green, cioè di classe energetica A e B. Detrazione fiscale, cioè la possibilità di scaricare dalle tasse una parte della spesa sostenuta per l’acquisto.

Agevolazioni acquisto casa con la novità che incrocia IVA e IRPEF

Chi deciderà di comperare casa nel 2023, ed entro il 31 dicembre del prossimo anno potrà godere di una nuova agevolazione. Si tratta delle possibilità di detrarre dal reddito il 50% dell’IVA pagata per l’acquisto. In pratica, la metà dell’IVA pagata sull’operazione di acquisto di una casa in classe energetica A o B, potrà essere portata in abbattimento dell’IRPEF dovuta in dichiarazione dei redditi. Significa pagare meno tasse, scaricando dall’IRPEF la metà dell’IVA pagata in sede di acquisto. La casa però deve essere di un certo tipo.

Parliamo di case che a livello di risparmio energetico rientrano nelle classi ambientali A e B. Si tratta di case che hanno il cappotto di isolamento. Ma anche case che hanno il cappotto termico o ancora, quelle che hanno impianti con fonti energetiche rinnovabili (per esempio i pannelli solari). La detrazione potrà essere sfruttata come si sfruttano comunemente tutti gli altri Bonus fiscali edilizi, cioè detraendoli dalle imposte in 10 rate di pari importo e per 10 anni di 730 o modello Redditi PF consecutivi. Un vero regalo per le famiglie quanto prevede questa agevolazione, sempre che venga approvata e finisca con il fare ingresso nella manovra di Bilancio.