Nei giorni scorsi avevamo segnalato un ipercomprato sugli oscillatori di breve termine. Per questo motivo le probabilità di un ritracciamento erano diventate alte. Questo andamento atteso non dovrebbe far cambiare la tendenza rialzista di fondo. Cosa preventivare ora? Scopriamo di più nei prossimi paragrafi.

In rosso i listini americani, e la giornata di contrattazione del 5 dicembre si è chiusa ai seguenti livelli:

Dow Jones

33.947,11

Nasdaq C.

11.239,94

S&P 500

3.998,84.

Eccesso di breve a Wall Street oppure inizio di una correzione?

Giornate decisive per il breve termine

Settimana prossima, e precisamente il 13 dicembre scadrà il primo setup del mese di dicembre. In queste date tendono a formarsi, secondo le nostre statistiche dei minimi/massimi assoluti/relativi.

Non siamo tanto convinti che il ribasso in corso possa continuare oltre la giornata odierna. Ci sono infatti delle divergenze rialziste fin da ieri, e questo potrebbe portare per oggi a un’inversione rialzista dopo un primo momento di negatività.

Questo andamento rientrerebbe in quello che è il pattern atteso per la settimana in corso: ritracciamento e minimo settimanale fra lunedì e martedì e poi rialzo fino alla giornata di venerdì.

Eccesso di breve a Wall Street oppure inizio di una correzione?

Dal fronte macroeconomico, non attendiamo sviluppi negativi, e molto probabilmente le parole di Jerome Powell sull’inflazione che sta rientrando troveranno ulteriormente conferme. I rialzi dei tassi per il momento dovrebbero essere terminati. Questo dovrebbe essere benzina per il rally natalizio iniziato a metà ottobre. Il rialzo, come scritto nelle nostre recenti analisi dovrebbe continuare per tutto dicembre. Questo ulteriormente in linea con la media storica che vede questo mese quasi sempre positivo.

Il rendimento infatti si è attestato in media intorno al 2%, e il rialzo è iniziato intorno al quarto/quinto giorno di Borsa aperta.

Sarà così anche stavolta? Potrebbe essere, in q uanto la storia principalmnte tende a ripetersi.

Vedreno cosa accadrà oggi e poi nei prossimi giorni.

Attenzione ai titoli tecnologici e ai bancari, potrebbero iniziare un rally di qualche settimana.