I 6 film più belli da vedere quest’anno secondo una nota rivista americana

Con il 2022 alle spalle e il 2023 in arrivo, è il momento di guardare indietro. Ecco allora la top 10 dei film più belli di quest’anno secondo il THE TIME. Vediamo insieme la classifica che ci aiuterà a recuperare quelli magari persi.

È ormai giunto il momento di tirare le somme di questo 2022. Forse è ancora troppo presto, potremmo pensare. Abbiamo ancora il mese di dicembre davanti, ma non è mai troppo tardi per ripercorrere i momenti caldi del 2022.

Che anno è stato il 2022?

Quando si arriva all’ultimo mese dell’anno è solito guardarsi indietro. Vedere cosa abbiamo fatto, quali obiettivi nuovi abbiamo raggiunto, in che direzione stiamo andando e se potevamo fare di più.

Ma non pensiamo mai a noi stessi. Quanto tempo abbiamo dedicato al nostro sapere, alla nostra crescita personale. È stato un anno felice, abbiamo imparato o visto cose nuove. Che bagaglio culturale ci lascia questo 2022?

Dato che non è ancora finito, siamo in tempo per allinearci con quelle che erano le nostre aspettative. E quindi possiamo leggere un libro in più, andare a vedere una mostra in più, oppure guardare un film. Il THE TIME ha appena stilato una classifica dei 6 film più belli del 2022.

I 6 film più belli da vedere quest’anno secondo il THE TIME

Partiamo subito con il numero uno. Al primo posto troviamo “The Fabelmans”, film diretto da Steven Spielberg. Pellicola che arriverà nelle sale italiane il 22 dicembre.

Al secondo posto troviamo “Aftersun”, il lungometraggio di Charlotte Wells con Paul Mescal e Frankie Corio. Un racconto di un amore incondizionato fra un padre e una figlia, che non sanno e non vogliono mettere confini alle proprie emozioni.

Alla terza posizione abbiamo invece “Armageddon Time – Il tempo dell’apocalisse”. Un film del 2022 scritto e diretto da James Gray, presentato in concorso al Festival di Cannes 2022, kermesse che ha visto la vittoria del film Triangle of Sadness.

Ha fatto parlare moltissimo di sé ed è “Elvis”. Il film sul cantante, interpretato dal giovane attore Austin Butler, lo troviamo al quarto posto.

La quinta posizione va invece “Happening”, un film che si basa sul romanzo semi-autobiografico di Annie Ernaux e segue la vita di Annie, una giovane studentessa che affronta una gravidanza indesiderata quando l’aborto è ancora illegale nella Francia degli anni Sessanta

Alla sesta posizione troviamo invece “Tár”, film scritto e diretto da Todd Field. Pellicola che segue la storia di Lydia Tár, interpretata dalla bravissima Cate Blanchett, nota direttrice d’orchestra e compositrice nel Mondo internazionale della musica classica. Ecco allora i 6 film più belli da vedere quest’anno che sono una gioia per gli occhi secondo il magazine THE TIME.