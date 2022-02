Quando parliamo di piante grasse ci riferiamo a tutte quelle succulente che hanno la capacità di resistere e adattarsi a qualsiasi tipo di ambiente.

Generalmente sono dotate di foglie carnose che, come il fusto e le radici, hanno la capacità di immagazzinare l’acqua. Prendersi cura di queste piante è molto semplice, infatti sono perfette per tutti i soggetti che hanno poco tempo a disposizione o non possiedono il pollice verde.

Quando pensiamo alle succulente, la prima immagine che viene in mente è quella di una pianta di forma tonda, ricoperta di spine e priva di fiori.

In realtà non è sempre così. Esistono delle piante grasse molto ornamentali, perfette per abbellire il giardino e la casa. Ad esempio, pensiamo a questa succulenta meravigliosa che ha la forma di una rosa.

Belli il ciclamino e il geranio ma anche questa pianta grassa senza spine può decorare il balcone tutto l’anno

La pianta grassa che proponiamo oggi ai nostri Lettori è una succulenta molto ornamentale, ma anche resistente e facile da coltivare.

Parliamo del Sedum palmeri, appartenente alla famiglia delle Crassulaceae e originaria del Messico.

Possiede delle foglie carnose di un bellissimo colore verde brillante. Anche se le dedichiamo poche cure, il Sedum palmeri regala, già da marzo, delle magnifiche e abbondanti fioriture. Parliamo di fiori a forma di stella e di colore giallo intenso.

Come si coltiva questa pianta grassa

Il Sedum palmeri è una bellissima pianta ricadente, cioè gli steli e le foglie ricadono verso il basso. È semplicissima da curare e non teme il caldo, il freddo e le escursioni termiche.

Belli il ciclamino e il geranio ma anche il Sedum palmeri è perfetto per abbellire i balconi di casa.

Una pianta che necessita di un terreno adatto alle succulente, con un buon potere drenante. Se la piantiamo in vaso ricordiamo che, ogni anno circa, andrà necessariamente cambiato. Questo per favorire la crescita della pianta.

Il Sedum palmeri non ha bisogno di abbondanti innaffiature, infatti in inverno può vivere utilizzando l’acqua piovana. In estate, invece, possiamo irrigarlo una volta al mese, facendo attenzione ai ristagni di acqua.

Anche il concime deve essere somministrato una volta al mese, utilizzando un prodotto specifico per le piante grasse e ricco di azoto, potassio e fosforo.

Il Sedum palmeri è una pianta resistente che viene attaccata raramente da afidi e parassiti. Ma facciamo attenzione, perché teme i ristagni di acqua.

