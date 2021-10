Le piante grasse o succulente sono quelle particolari piante molto resistenti che si adattano facilmente a qualunque tipo di ambiente, anche il più arido, e presentano delle foglie carnose dai colori brillanti.

Proprio per la loro resistenza, sono facili da curare, adatte anche a chi ha poco tempo e non ha il pollice verde. Le succulente non sono solo piante dall’aspetto tondeggiante, grassottelle e piene di spine. Ma alcune varietà, sono molto apprezzate e belle da ammirare, tanto da diventare dei perfetti complementi d’arredo che abbelliscono l’interno e l’esterno dell’appartamento.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Impossibile fare a meno di queste piante grasse particolari e senza spine che decorano perfettamente casa

Nei vivai più forniti e negli store specializzati possiamo scegliere tantissime varietà di piante grasse: con o senza spine, con fiori o dalle forme particolari.

Oggi Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo proporre ai nostri Lettori 3 tipologie di piante grasse che per le loro caratteristiche non passeranno mai inosservate. Ci riferiamo al Lithops, alla Monilaria obconica e alla Greenovia Dodrentalis. Infatti, impossibile fare a meno di queste piante grasse particolari e senza spine che decorano perfettamente casa.

Iniziamo a parlare del Lithops, una succulenta priva di spine e dalla forma molto curiosa. Si caratterizza per la presenza di due sole foglie che unendosi, ricordano la forma del sasso. Questa pianta ha bisogno di un luogo illuminato e soleggiato. Necessita di un terreno ben drenato per evitare che le radici sviluppino delle malattie. Il Lithops è una pianta poco esigente che non ha bisogno di particolari innaffiature.

La seconda pianta che vogliamo proporre è la Monilaria obconica. Una succulenta originaria del Sud Africa che colpisce per il suo aspetto. Le sue foglie somigliano alle orecchie di un coniglietto. Una pianta senza spine che ha bisogno di pochissime cure. Predilige le zone ombreggiate e le innaffiature regolari, ma facciamo sempre attenzione ai ristagni di acqua. Una pianta adorabile che produce anche dei fiori bianchi simili alle margherite.

Ed ecco la terza!

La terza succulenta è originaria delle Isole Canarie, non è molto facile da trovare in commercio, ma per la sua bellezza vale la pena cercarla. Infatti la forma della Greenovia Dodrentalis è molto simile a quella di una rosa. Le sue foglie sono carnose, ovali e raggruppate tra loro. Una succulenta che predilige il clima mite e che necessita di innaffiature costanti solo durate la fioritura. Nelle ore calde spostiamola sul balcone, ma facciamo attenzione che il sole non bruci le foglie.

Approfondimento

Ecco la pianta dal fiore insolito che decora, elimina umidità e purifica l’aria di casa