Solo 5 minuti per far impazzire tutti con queste chiacchiere deliziose e fragranti grazie ad un solo ingrediente

Le chiacchiere sono il dolce per eccellenza del Carnevale. Tutti le amano e proprio in questi giorni in molte cucine italiane si prepara questo fantastico dolce in moltissime versioni. Tra le tante c’è anche quella con solo 2 ingredienti da far venire l’acquolina in bocca.

Friabili, leggere e super gonfie, in questa ricetta senza uova e senza burro, con una lavorazione veloce, con le pieghe, che renderà questo dolce perfetto.

La preparazione delle chiacchiere dura solo 5 minuti e non sarà difficile far impazzire tutti dopo un solo boccone.

Ingredienti

250 gr farina;

200 gr mascarpone;

olio di semi d’arachide o di girasole per friggere;

zucchero a velo per decorare.

Procedimento

Iniziare la preparazione inserendo il mascarpone nella ciotola della planetaria con il gancio a foglia e amalgamare giusto per qualche minuto. Successivamente, inserire pian piano la farina setacciata, facendo attenzione a non formare i grumi.

Se l’impasto non dovesse risultare ben compatto, aggiungere man mano la farina fino ad ottenere un panetto liscio e omogeneo che si stacca dalle pareti della ciotola. Nel caso non si volesse usare la planetaria, utilizzare inizialmente le fruste elettriche e poi continuare ad impastare a mano versando l’impasto su un piano da lavoro.

Arrivati a questo punto, l’impasto è pronto e dovrà riposare in frigorifero per circa 1 ora. Durante questa attesa si potrà preparare questa facile e golosa crema al cioccolato al posto del classico sanguinaccio.

Dopo aver atteso i tempi di riposo, prendere l’impasto e stenderlo su un piano infarinato. Piegare l’impasto su se stesso a metà e stendere nuovamente con il mattarello. Procedere con le pieghe per circa 7 volte ed infine stendere ad un altezza di circa 2 mm.

Infine tagliare la sfoglia con le classiche forme rettangolari con un taglio verticale al centro, oppure in varie forme a piacere come cuori, stelle e nodini. Procedere con la cottura in padella con l’olio bollente e successivamente lasciare scolare le chiacchiere dall’olio su carta assorbente e spolverarle con lo zucchero a velo.

