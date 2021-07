Durante l’estate una delle attività preferite degli italiani è quella di crogiolarsi in spiaggia. E quindi eccoci, armati di sdraio e ombrellone pronti per goderci una giornata al mare. Però, le ore sulla spiaggia sono tante e abbiamo sempre bisogno di qualcosa da fare. Ecco perché sotto l’ombrellone non possiamo proprio rinunciare a questo prezioso oggetto.

L’oggetto (poco) misterioso

In realtà, non c’è nessun mistero. L’oggetto che promette di farci passare il tempo senza che ce ne accorgiamo è un libro. Attenzione però, non un libro qualsiasi. Il romanzo che vogliamo proporre oggi infatti ha la capacità di rapire anche chi non è un grande lettore. La protagonista è una donna forte e sola che vivrà una storia d’amore senza tempo. Questa è una storia che abbiamo già sentito, ma nessuno l’aveva mai raccontata così.

Trama

La protagonista dell’omonimo libro si chiama Circe, ed è proprio la stessa Circe che abbiamo studiato a scuola. Questo non ci deve intimorire, perché, nonostante faccia parte della mitologia greca, l’autrice non dà niente per scontato. Lei, Madeline Miller, spiega al lettore ogni singolo passaggio proprio come se ci stesse raccontando una storia e non una lezione di epica. Tornando a Circe, stavolta la vediamo crescere e diventare donna. È sempre stata sola, senza ottenere l’amore che ha sempre voluto. Eppure, due uomini entreranno nella sua vita portando passione e scacciando la solitudine. Sono Dedalo e Odisseo, il protagonista dell’Odissea. Cosa faranno questi due grandi uomini dopo avere ottenuto l’aiuto che cercano da Circe? E come reagirà lei?

Sotto l’ombrellone non possiamo proprio rinunciare a questo prezioso oggetto

Possiamo entrare nella vita di Circe in diversi modi. Acquistare il libro in libreria, dal momento che ormai è un successo mondiale ed è disponibile quasi in ogni punto vendita oppure sfruttare l’occasione per provare un audiolibro. Infatti, ci sono diverse app che fanno provare i loro servizi gratuitamente per le prime settimane.

Approfittiamone quindi e viaggiamo sotto l’ombrellone senza mai spostarci.

Approfondimento

