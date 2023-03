Un pungente Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio: il conduttore ironizza su Grillo

Ieri sera è andata in onda su Rete 4 una nuova puntata di Dritto e Rovescio. Il conduttore della trasmissione non ha esitato ancora una volta a esporre il suo pensiero. Il giornalista Paolo Del Debbio da sempre riporta i fatti senza rinunciare però a esporre il suo punto di vista. Collegato con lo studio di Dritto e Rovescio il ministro Lollobrigida per discutere del nuovo disegno di legge che vieta la carne sintetica. Durante il confronto con il ministro all’agricoltura, Paolo Del Debbio ha tirato in ballo Beppe Grillo. Provocatoria la battuta di Del Debbio nei confronti di Grillo, scopriamo di cosa si tratta.

Chi ha seguito ieri sera Rete 4 non ha avuto di certo l’occasione di annoiarsi. Un pungente Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio ha espresso senza riserve la sua idea. Come sempre la trasmissione ha trattato temi di attualità. L’inizio puntata ha visto protagonista il ministro dell’agricoltura e della sovranità alimentare. Francesco

Lollobrigida collegato con lo studio ha intrattenuto un interessante dialogo con Del Debbio. Il ministro ha infatti illustrato il nuovo disegno di legge che vieta la produzione di carne sintetica in Italia. Tuttavia ad animare la conversazione sono stati gli interventi ironici del conduttore rivolti a Beppe Grillo.

La trasmissione affronta su Rete 4 temi di attualità particolarmente discussi attualmente

La trasmissione affronta in ogni puntata argomenti particolarmente delicati. Perlopiù problematiche che affliggono la nostra società. Anche nella puntata di ieri sera il conduttore ha toccato temi di grandi attualità. Ospiti in studio Giuseppe Cruciani, Maurizio Gasparri, Vladimir Luxuria e Diana Alessandra De Marchi. All’ordine del giorno il problema dell’immigrazione che in questi giorni sta causando enormi disagi. Ed ancora il problema dei furti in metropolitana da parte di giovani borseggiatrici straniere. Temi che hanno acceso le discussioni tra gli ospiti che hanno espresso punti di vista diversi. Ma la puntata si aperta con un altro argomento.

Un pungente Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio: il conduttore ironizza su Grillo

La puntata si apre con l’intervento del ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida. Collegato con lo studio di Dritto e Rovescio il ministro ha esposto le ragioni del nuovo disegno di legge. Il governo ha infatti deciso di vietare la produzione di carne sintetica in Italia. “Dobbiamo salvaguardare la salute dei nostri cittadini”: con queste parole Lollobrigida spiega la scelta. A questo punto il conduttore tira in ballo Beppe Grillo, fondatore del Movimento 5 Stelle. “Vi leggo le dichiarazioni di Beppe Grillo in proposito – ha dichiarato Del Debbio che ha aggiunto con sarcasmo- per quel poco che conta”. Grillo sui social si sarebbe infatti pronunciato in modo critico sul nuovo disegno di legge. “La carne coltivata in laboratorio è il futuro”: questo quanto affermato da Grillo. Dopo aver fatto riferimento a queste parole, Del Debbio ironico ha commentato: “Dopotutto Grillo sa tutto di tutti”.