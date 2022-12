Bella di Notte, tutti i segreti per coltivarla nel modo giusto: ma attenzione a questo particolare

Questa pianta ha la particolarità di fiorire di notte, con il buio, al contrario delle altre piante. Vediamone le caratteristiche da vicino per poterci deliziare con i suoi fiori. Ecco come coltivarla al meglio per la sua salute facendo attenzione ai pericoli.

C’è una pianta molto particolare che trova il suo massimo splendore quando cala la notte. Il buio, che spaventa molte persone e molti esseri viventi, vede il fiorire di questa bellezza della natura. È la Bella di Notte, il cui nome scientifico è Mirabilis jalapa, dalle origini peruviane.

La sua peculiarità è quella di vedere schiudere i petali dei suoi fiori quando il sole tramonta e poi vederli richiudersi nelle prime ore del mattino. Il periodo di fioritura va da giugno ad ottobre, ma con il cambiamento climatico di molte zone, non è difficile averla fiorita anche in altri periodi.

Vedremo più da vicino la Bella di Notte, tutti i segreti per coltivarla nel modo giusto e tante piccole accortezze necessarie. Anche lei ha bisogno, come le altre piante, di luce, del posto giusto, della giusta quantità di acqua e non solo.

Bella di notte, tutti i segreti per coltivarla: ecco che cosa fare per mantenerla in salute

Esistono diverse varietà di questa pianta. Si possono trovare fiori di diversi colori: dal bianco al rosa, dal giallo al rosso. Sono fiori molto profumati che si possono trovare anche di più colori anche nello stesso cespuglio. Un po’ come i ciclamini.

A seconda del clima si può considerare come annuale o perenne, può essere coltivata in vaso e in giardino ed essere riprodotta. Nel Sud Italia non è raro vedere Belle di Notte infestanti. Ha bisogno di un clima mite perché teme il freddo.

Ecco quali regole rispettare:

terreno: deve essere soffice e morbido, oltre che drenante;

luce: ha bisogno di alcune ore di luce diretta ogni giorno;

acqua: deve essere abbondante, naturalmente rispettando i tempi di asciugatura del terreno;

riproduzione: si può fare attraverso la semina oppure con il trapianto dei tuberi a fine inverno.

È una pianta che può stare sia in giardino, sia in vaso che sul terrazzo, ma bisogna fare attenzione a quanto appena detto per mantenerla in perfetta salute.

A cosa fare attenzione

La grande bellezza della Bella di Notte nasconde dei pericoli. Infatti, sia i semi che le radici sono velenosi e sono tossici sia per le persone che per gli animali domestici. Attenzione, quindi, se ci sono cani e gatti nelle vicinanze.

Il pericolo è causato dalle sostanze presenti, ovvero resine, alcaloidi e arabinosio. Quindi, non è la pianta ideale se ci sono piccoli amici a quattro zampe in casa. Oppure, sarà necessario prendere tutte le precauzioni.

Anche la pianta stessa può essere in pericolo. Ci sono parassiti e malattie che la prendono di mira spesso. Oltre a fare attenzione all’attacco dei funghi e al ristagno di acqua, attenzione anche alle parti marce che sono assolutamente da togliere.