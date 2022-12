L’unico modo di viaggiare con un cane o un gatto in auto: gravi rischi per chi non segue le regole

Spesso c’è la necessità di portare cani e gatti con noi in auto da un posto all’altro. Ma come viaggiare in modo sicuro per loro e per tutti gli altri passeggeri? Che cosa dice la legge a riguardo? Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’argomento.

Anche gli animali fanno parte della nostra vita quotidiana. In maggioranza gli animali domestici sono cani, seguiti subito dopo dai gatti, ma non dimentichiamo gli uccellini, i criceti, i pesci e le tartarughe. Avere un piccolo amico con sé ogni giorno è fonte di energia, di affetto, di responsabilità.

La stessa responsabilità nell’accudirlo e nel dargli da mangiare deve essere impiegata anche nei suoi spostamenti. Soprattutto se questi avvengono in auto. Molte persone hanno l’esigenza di portare da una parte all’altra il proprio gatto o il proprio cane. Allora, vedremo quale sia il solo modo per poter viaggiare con un cane o con un gatto in auto e che cosa dice la legge a questo proposito. Rispettare le regole non solo eviterà le sanzioni, ma permetterà di spostarsi trasportando cani e gatti in assoluta sicurezza.

L’unico modo di viaggiare con un cane o un gatto quando siamo in auto: tutto quello che bisogna fare

L’articolo 169 del Codice della Strada dà delle disposizioni molto precise su come fare per portare il proprio animale in macchina. Trasportare l’animale domestico si può fare, a patto che non intralci assolutamente chi sta alla guida del mezzo. Per questo l’animale deve stare nell’apposita gabbietta nella parte posteriore con una rete a dividerlo da chi guida. Se alcuni si stanno chiedendo che cosa serva per trasportarli, ebbene, la risposta è un trasportino della giusta misura e una rete o uno strumento simile.

In questo modo, l’animale sarà in assoluta sicurezza. E chi guida potrà concentrarsi solamente sulla strada e nessuno sarà in pericolo. Naturalmente, a seconda del carattere dell’animale, occorre pensare al suo benessere con qualche altro accessorio in più.

Cosa serve per trasportare gli animali

Mai sottovalutare un viaggio in macchina, perché anche cani e gatti possono soffrire di mal d’auto. Occorre, allora, essere ben preparati mettendo nel trasportino dei pannolini o degli asciugamani assorbenti. Poi, è necessaria una ciotolina con dell’acqua, degli snack e magari un giocattolo.

Pensare al benessere del cane o del gatto è fondamentale. Se fa freddo meglio mettere una copertina. Mai dimesticarsi di portare con sé un po’ di cibo, i sacchettini per raccogliere i suoi bisogni e il guinzaglio o la pettorina.

Le sanzioni previste dalla legge

Chi non assume un comportamento corretto quando porta il proprio animale in auto è soggetto a sanzioni. Ecco cosa succede se la polizia ci ferma per strada e noi abbiamo il cane o il gatto libero nell’auto o non tenuto come precedentemente descritto.

La sanzione prevista dalla legge consiste in una multa che va da 78 a 311 euro e la decurtazione di 1 punto dalla patente del guidatore. Mai commettere errori in questo ambito. Questo è l’unico modo di viaggiare con un cane o un gatto. Infatti, è molto importante avere sempre considerazione degli animali e delle persone nel modo giusto.