Fino a 2.500 euro di Bonus Internet ma anche il Piano Impresa 4.0 tra gli aiuti alle attività

La via della digitalizzazione in Italia prosegue spedita. E gli incentivi ormai si perdono in materia di Internet, connessioni e computer.

Incentivi statali molto importanti in arrivo, ma per chi?

Dopo quelli dell’ultimo anno, dedicati a determinate famiglie, ecco in arrivo una nuova tornata di aiuti. E i potenziali beneficiari aumentano come aumenta l’importo del sostegno che può arrivare a 2.500 euro. Vediamo nello specifico a chi si rivolge questo importante Bonus che tra l’altro va richiesto subito vista ormai l’imminente scadenza.

Fino a 2.500 euro di Bonus Internet, ma per chi?

ISEE al di sotto di 20.000 euro (ed è una soglia certamente non bassa), di poter sfruttare un voucher da 500 euro da usare per la tecnologia e la digitalizzazione. Un buono da 500 euro per l’acquisto del PC, del tablet o per dotare casa di una Un vecchio Bonus ha permesso in questi anni a molte famiglie con un(ed è una soglia certamente non bassa), di poter sfruttare un voucher da 500 euro da usare per la tecnologia e la digitalizzazione. Un buono da 500 euro per l’acquisto del PC, del tablet o per dotare casa di una connessione Internet veloce . Una misura senza dubbio importante per consentire alle famiglie di restare al passo con i tempi e di dotarsi di device e rete.

Il lockdown, la chiusura delle scuole e la DAD (Didattica a Distanza), hanno messo in luce un problema forse sottovalutato in passato. Si tratta del problema della scarsa digitalizzazione delle famiglie, con una grande percentuale di famiglie prive anche del minimo da questo punto di vista. Ecco spiegato l’indirizzo che lo Stato ha preso per consentire il miglioramento di questa situazione.

Adesso l’aiuto per le Partite IVA

Col nuovo anno si va oltre le famiglie. In arrivo, sempre spingendo sull’acceleratore del progetto di ammodernamento delle infrastrutture informatiche, ecco in arrivo un nuovo Bonus. Stavolta non per le famiglie, ma per il Mondo delle Partite IVA. Un buono fino a 2.500 euro denominato voucher Internet. Un Bonus che riguarda Piccole e Medie Imprese (PMI), ma pure professionisti e lavoratori autonomi in senso generale. Il Bonus va richiesto perché non è automatico. E la domanda va inoltrata al gestore della rete con cui si è sotto contratto. Il Bonus si ottiene sotto forma di voucher da scontare in bolletta o potenziando la banda di Internet o passando alla fibra. Per le istanze ci sarà tempo fino al 31 dicembre prossimo. E il voucher fino a 2.500 euro di Bonus Internet è assegnato ai richiedenti fino ad esaurimento risorse.

Anche la formazione del personale è agevolata da Bonus e credito di imposta