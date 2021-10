180 minuti al giorno, 7 giorni su 7. È questo il tempo che ognuno di noi trascorre in media attaccato al proprio cellulare.

Oggi utilizziamo il telefono per fare ogni cosa, da quando ci svegliamo a quando andiamo a letto. È una pratica comune a tutte le persone e spesso non ha niente a che fare con l’età anagrafica.

Per questi motivi sembra quasi vitale avere un cellulare che sia sempre perfettamente funzionante e, soprattutto, carico. Sarà capitato a tutti, almeno una volta, di vedere lo schermo del proprio telefono diventare nero mentre stavamo facendo una chiamata importante. O peggio ancora, quando stavamo mandando un’importante mail di lavoro.

In quei casi, la prima idea che viene in mente è di cercare una presa di corrente, che la maggior parte delle volte non ci sarà o sarà troppo lontana da noi. Ecco perché diventa importante capire come salvaguardare la batteria del nostro telefono anche evitando qualche piccolo errore che commettiamo molte volte durante la giornata.

In particolare ce n’è uno, molto comune, che ormai la gente, sbagliando, sottovaluta. E invece può vincolare, e scaricare, la batteria del nostro cellulare. Scopriamo subito di cosa si tratta.

Batteria del cellulare fuori uso in poco tempo a causa di questo errore molto comune

Il cellulare è diventato un prolungamento delle nostre braccia. Lo utilizziamo praticamente sempre, persino quando andiamo in bagno. Ciò che non tutti immaginano, però, è che esistono delle abitudini sbagliate che, a lungo andare, potrebbero danneggiarlo.

La prima cosa che dovremmo sapere è che ci sono brutte notizie per chi carica lo smartphone quando è acceso.

Per quanto riguarda la batteria, invece, dovremmo stare attenti a non commettere, in particolare, questo errore.

Attenzione alle percentuali

È un particolare a cui in pochi fanno caso e che molti ignorano del tutto. Quando carichiamo il telefono, la maggior parte di noi è abituata ad aspettare che la batteria raggiunga il 100% prima di scollegarlo dal caricabatterie. Purtroppo, però, c’è una brutta notizia per chi è abituato a comportarsi così.

Il range di carica ideale per il nostro cellulare è tra il 20% e l’80%.

Ciò vuol dire che la percentuale della batteria del nostro cellulare, di norma, non dovrebbe scendere sotto al 20%. Al contrario, però, non dovrebbe neanche salire oltre l’80%. Se riusciremo a rispettare questo range, la nostra batteria vivrà davvero a lungo. Nel caso opposto, invece, ridurremo di parecchio la sua vita. Ecco perché avremo la batteria del cellulare fuori uso in poco tempo a causa di questo errore molto comune.

Senza contare che in questo range di carica il cellulare sarà molto efficiente. Non ha senso, quindi, ossessionarsi e aspettare sempre di raggiungere il famigerato 100%.

E se anche noi siamo anche tra le persone che non spengono mai il telefono, allora dovremmo capirne di più circa questo grave errore che facciamo tutti inconsapevolmente.

Trucchetti per far durare di più la batteria

Per far durare di più la batteria, ricordiamoci di scollegare il bluetooth quando non ci serve. E non dimentichiamoci di utilizzare il Wi-Fi appena possibile: usare la rete dati del nostro cellulare, infatti, consumerà parecchia batteria.