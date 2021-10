Tra i fiori più apprezzati dagli italiani per il balcone e il giardino ci sono i crisantemi. Anche perché è una delle piante da coltivare assolutamente per avere balcone e giardino fiorito in autunno. Questa pianta infatti produce degli splendidi fiori proprio in questo momento dell’anno, donando colore in un periodo altrimenti grigio. Però, possiamo dire addio ai nostri crisantemi fioriti se non seguiamo questi pratici consigli. Questo perché spesso commettiamo facilmente degli errori piuttosto comuni e che pregiudicano il naturale sviluppo della pianta. Fortunatamente, è facile rimediare, basta conoscere le esigenze specifiche dei nostri crisantemi. Questo articolo ha proprio quest’obiettivo.

Addio ai nostri crisantemi fioriti se non seguiamo questi pratici consigli

Spesso quando decidiamo di coltivare una pianta o l’acquistiamo d’impulso, non ci fermiamo a pensare a dove metterla. In realtà, questo dettaglio è estremamente importante per la salute della pianta. Non solo, è essenziale se la desideriamo rigogliosa. Questo perché quando non si trova nelle giuste condizioni può sopravvivere, ma non è colorata e fiorita come potrebbe. Ciò vale anche per i nostri crisantemi. In questo caso, dobbiamo cercare di darle lo spazio di cui ha bisogno. Se la coltiviamo in vaso ha bisogno di uno abbastanza ampio. Se coltivata a terra invece non deve essere troppo vicina alle sue simili o a piante che richiedono gli stessi nutrienti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Questo perché il crisantemo ha uno sviluppo importante se gli vengono dati i giusti spazi. Ma dal momento che abbiamo citato i nutrienti, anche questi sono essenziali per i crisantemi. Se questi si trovano nello stesso vaso o posizione per diversi anni, hanno bisogno di un nuovo arricchimento del terreno. Possiamo risolvere travasando e/o utilizzando dei fertilizzanti.

Dal momento che il crisantemo è una pianta molto resistente, ci convinciamo che non abbia mai bisogno di innaffiature costanti. Questo non è vero nel periodo dei germogli, dove hanno bisogno di più acqua per crescere sani e numerosi.

Se invece notiamo che le foglie diventano gialle e secche, la causa di una mancata fioritura potrebbe essere una malattia fungina. Solitamente questa penetra nelle radici impedendogli di assorbire acqua e nutrimento. La semplice soluzione è di usare dei fungicidi universali.

La varietà giusta

Un altro motivo alla base dei pochi fiori del crisantemo potrebbe essere uno a cui spesso non pensiamo: la varietà della pianta. Infatti, esistono diverse cultivar di crisantemo e ognuno si adatta a condizioni diverse. Dovremmo quindi scegliere le varietà non esotiche e più adatte al nostro clima. Comunque, ricordiamoci che i nostri crisantemi fioriranno prima e meglio a temperature medie e mai troppo fredde. Assicuriamoci anche che il terreno rimanga sempre umido e che siano esposti alla luce. Se invece abbiamo necessità di una pianta resistente al freddo, consigliamo questa pianta rustica che è una vera esplosione di colore anche in autunno.