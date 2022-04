Basterebbero un trucco furbo o questi fiori preziosi per avere bagno e cucina profumatissimi senza spendere molto

La pulizia dentro casa fa spesso rima con ordine. Infatti, delle stanze ordinate sembrano sempre più pulite di quelle disordinate, perché c’è meno polvere accumulabile. Per quanto riguarda gli odori, invece, il discorso è diverso.

I cattivi odori oltre ad essere particolarmente sgradevoli non hanno nulla a che fare con l’ordine. Possiamo avere delle camere ordinatissime ma se emanano cattivo odore c’è davvero poco da fare. Si tratta di benessere e igiene e a nessuno piacerebbe vivere in un luogo poco igienico.

Tuttavia, ci sono delle soluzioni che possiamo trovare usando essenzialmente quello che abbiamo già in casa. Non dobbiamo necessariamente comprare altre cose per rendere casa ancora più pulita e profumata, ci basta saper sfruttare meglio ciò che già abbiamo. Infatti, ad esempio, basterebbero un trucco furbo o questi fiori preziosi per avere bagno e cucina profumatissimi.

Le foglie di alloro

Se nel nostro giardino abbiamo una pianta di allora, noteremo, staccando qualche foglia, che sprigiona un gradevole profumo.

Ci basterebbe metterle in un sacchetto del tè sopra lo scarico del lavandino o nel contenitore d’acqua del water. L’alloro sprigionerà un tale aroma da sovrastare tutti gli altri cattivi odori.

Altrimenti, possiamo tagliare molto finemente le foglie di alloro e metterle in un contenitore pieno d’acqua. Lo posizioniamo in bagno o in cucina e noteremo che anche con in modo gli aromi dell’alloro cominceranno a diffondersi.

Per quanto riguarda le piante e i fiori, invece, ci basta spostarne alcuni che probabilmente abbiamo già in salotto o in veranda, per notare i primi effetti positivi.

Infatti, se abbiamo un giglio della pace, abbiamo un validissimo alleato in casa. I suoi fiori bianchi purificano l’aria e diffondono un piacevolissimo aroma primaverile e floreale. Si consiglia di metterli in bagno e non in cucina perché amano l’umidità, soprattutto per la loro parte verde.

L’orchidea è un’altra ottima scelta che possiamo mettere sia in cucina sia in bagno.

Inoltre, la violetta è un fiore estremamente resistente che, però, riesce a sprigionare ovunque il suo profumo.

Infine, come non pensare alla lavanda, sia nella sua variante di pianta viva sia usando solamente i suoi fiori essiccati. Non scordiamoci, poi, che la lavanda può anche essere utilissima per queste altre importanti faccende domestiche.

