La lavatrice è uno di quegli elettrodomestici che consuma più energia. Con il passare del tempo, però, è diventato un elettrodomestico indispensabile per la vita moderna delle famiglie italiane. Per fortuna, non esistono più donne che devono lavare ogni mattina i capi, gli asciugamani e le tovaglie di tutta la famiglia. Inoltre, non usarla sarebbe davvero un peccato, dato che nessuno vorrebbe andare in giro con i vestiti con un cattivo odore.

Una soluzione, però, c’è, per risparmiare avendo comunque sempre tutto pulito. In particolare, ecco i segreti della nonna per risparmiare sulla lavatrice e avere il bucato pulito. Scopriamo quali sono.

Cosa dicono le nonne

Innanzitutto, partiamo da un concetto basilare. Per poter risparmiare in futuro, dobbiamo investire nel presente. Infatti, se dobbiamo cambiare lavatrice, dobbiamo sceglierne una di classe A+ o A++. Questa scelta farà direttamente scendere la nostra bolletta di energia elettrica.

Inoltre, un’altra considerazione da fare è proprio quella di riempire la lavatrice a pieno carico. Certo, dobbiamo prestare attenzione a non aver difficoltà a chiudere l’oblò. Inoltre, cerchiamo di usare di meno quei programmi lunghissimi e le temperature alte. Tranne per lenzuola e accappatoi, cerchiamo di evitare.

Un altro trucco è quello di non dobbiamo dimenticare di parlare della quantità di detersivi da usare. Né troppo né troppo poco, di solito basta anche usarne un po’, meno di quanto indicato sulla scatola.

Se dobbiamo lavare dei capi che presentano delle macchie belle grandi, poi, conviene pulirle prima di inserire il capo nella lavatrice. Una piccola creazione di acqua e bicarbonato fa proprio al fatto nostro. Le quantità sono un terzo e due terzi e dobbiamo applicare la nostra crema per almeno un’ora. Poi possiamo far agire il tutto normalmente e mettere il capo in lavatrice.

In seguito, possiamo risparmiare sull’ammorbidente usando l’aceto. In questo modo, oltre a risparmiare sull’acquisto dell’ammorbidente, possiamo evitare di contribuire a lasciare troppi residui chimici sui nostri vestiti. E, di conseguenza, compreremo anche meno creme idratanti. D’altra parte, l’aceto lo conosciamo anche per il suo potente effetto anticalcare. Potremo così contribuire anche alla manutenzione stessa della lavatrice.

Se abbiamo poi da lavare dei capi scuri, evitiamo le alte temperature. Ricordiamoci anche di lavarli al contrario, al rovescio.

Per quanto riguarda l’orario, invece, controlliamo la nostra bolletta. Non sempre abbiamo gli sconti per il consumo di energia la sera, dipende dal contratto che abbiamo firmato. Infine, non dimentichiamo di controllare il filtro della lavatrice.

