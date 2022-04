Per iniziare al meglio la giornata si dovrebbe programmare un primo pasto sano e nutriente. La colazione è una fase molto importante che non andrebbe trascurata. Per questo gli esperti consiglierebbero di consumarla abbondante ma con un occhio alla dieta.

Per non strafare già di prima mattina, molti scelgono una buona tazza di latte e cereali o una coppetta di yogurt. Anche se l’idea non è male, variare il menù ogni tanto potrebbe fare bene. A questo proposito, ultimamente sembrerebbe farsi spazio nella lista della spesa degli italiani un altro alimento, sano e genuino. Si tratta della crusca d’avena.

Un alimento nutriente e ricco di benefici

La crusca di avena non è altro che il residuo della lavorazione di questo cereale, dal quale si ottengono anche i famosi fiocchi. In passato la si considerava un prodotto secondario, quasi di scarto. Per fortuna, da qualche tempo è entrata con merito a far parte della dieta di moltissime persone.

Secondo le ricerche questo alimento sarebbe un grande alleato dell’intestino, grazie al notevole apporto di fibre. La crusca di avena avrebbe poi un alto potere saziante, per questo motivo rientrerebbe in tanti programmi di dieta. Gli altri benefici riscontrabili riguarderebbero il controllo del colesterolo cattivo e degli zuccheri nel sangue.

Si ricorda comunque che la crusca d’avena ha effetto lassativo. Per cui, chi soffre di problemi intestinali dovrebbe prima del consumo consultare il medico di fiducia.

Ecco 4 idee facili e golose per fare colazione con la crusca d’avena invece del solito yogurt o latte e cereali

Con questo ingrediente potremmo realizzare dei gustosi biscotti fatti in casa. Sul tavolo disponiamo a fontana 100 grammi di farina e 200 grammi di crusca, lasciando il buco nel mezzo. Versiamo all’interno un uovo, un tuorlo e dello zucchero di canna e aggiungiamo 50 grammi di olio più ½ cucchiaino di lievito. Dopo aver impastato e steso col mattarello, usiamo gli stampini per ricavare le forme che preferiamo e inforniamo per 15 minuti a 180 gradi.

Muffin

In una bacinella montiamo uova e zucchero. A parte mischiamo la crusca a latte, lievito, ricotta fresca e scorza di limone grattugiata. Per finire versiamo il composto in appositi stampini e cuociamo in forno a 180 gradi per 30 minuti.

Pancake

Versiamo in una ciotola 6 cucchiai di crusca e 6 di yogurt, 4 uova e un po’ di zucchero. Mescoliamo per bene gli ingredienti, quindi adagiamo il composto in padella calcolando un mestolo per ogni pancake. Cuociamo brevemente prima di impiattare tutto.

Budino

Otteniamo un impasto amalgamando un uovo, un cucchiaio di crusca, un po’ di yogurt e della vaniglia. Spostiamo il mix in stampi e cuociamoli nel forno, che nel frattempo abbiamo scaldato, a bagnomaria. Ecco 4 idee facili e golose per fare colazione in modo originale con un ingrediente davvero speciale.

