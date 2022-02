Viaggiare, per chi sa essere parsimonioso, è diventato un hobby alla portata di molte più persone rispetto al passato. Non bisogna cadere nell’inganno per cui è una cosa costosa che non si riuscirà mai a gestire. Bisogna programmare bene, imparare a riconoscere cosa conviene e cosa no, cambiare il proprio stile e la propria idea di viaggio.

A volte anche le proprie mete. È logico che se si sceglie di andare nei frequentatissimi luoghi di vacanza dove si recano le star del cinema i costi si alzeranno. Cortina e la Costa Smeralda sono mete stupende, ma non alla portata di tutte le tasche. Quello che si può fare è, però, imparare a gestire bene l’itinerario per non sprecare il proprio denaro. Infatti, bastano all’incirca 500 euro per questi viaggi che vedremo di seguito. Ed è più semplice di quanto si pensi se si seguono alcuni accorgimenti.

In primis è importante sapere che viaggiare con la famiglia è diverso dal viaggiare in coppia o da soli. Due è il numero perfetto per ammortizzare tutti i costi, anche ad esempio il noleggio di un’auto. Attenzione, poi, alle spese pazze per il cibo: ogni meta ha le sue località e non ha senso mangiare ogni sera in un fast food o in pizzerie se si sta in Marocco. È divertente anche sperimentare e provare ad assaggiare nuovi sapori che potrebbero incantare.

Attenzione anche a dove si soggiorna: cercare il risparmio è giustissimo, ma meglio comunque leggere sempre e valutare bene le recensioni degli ospiti su siti affidabili. Infine, non bisogna aver paura di viaggiare con compagnie aeree low cost: restano quelle con il miglior rapporto qualità-prezzo quando si parla di voli non troppo lunghi.

Basterebbero all’incirca 500 euro per questi viaggi da sogno verso indimenticabili località esotiche dal Nord Europa all’Africa

Fatte queste doverose premesse, ecco alcuni consigli per itinerari da non dimenticare.

Il primo consiglio è su al Nord, in Norvegia, alle isole Lofoten. Questa è la meta ideale per chi vuole provare l’esperienza unica di vedere l’aurora boreale. Per rimanere nel budget più vicino possibile ai 500 euro è importante prenotare aereo e auto a noleggio quando costano poco: di norma sono le cose che hanno i prezzi più “fluttuanti”.

Rimanendo nel nord Europa, un’altra meta potenzialmente meravigliosa è la Normandia: un itinerario che ripercorre eventi storici leggendari come il D Day.

Ora scendiamo verso mete più centrali: il Portogallo e l’isola Lanzarote, nell’arcipelago delle Canarie. La prima meta è più turistica, ma Lisbona e Porto sono due città stupende dove, con le giuste offerte, si possono passare giorni indimenticabili a basso costo.

Lanzarote, invece, è una delle isole dell’arcipelago meno turistiche e per questo i costi sono molto più bassi. Per un’esperienza on the road è una meta perfetta dall’incredibile ricchezza naturalistica.

Infine, due mete splendide e ricchissime di storia che metteranno d’accordo anche gli amanti dell’avventura: Tangeri in Marocco (con possibile deviazione a Marrakech) e la Giordania, in Medio Oriente, alla ricerca delle culle della civiltà umana.

Approfondimento

Ecco dove viaggiare in Europa con meno di 40 euro al giorno, risparmiando senza sacrificare nulla di bellezza e svago