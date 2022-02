Ecco dove viaggiare in Europa con meno di 40 euro al giorno, risparmiando senza sacrificare nulla di bellezza e svago

Le limitazioni dovute al Covid-19 e la crisi economica conseguente, hanno dato una grande stangata agli amanti dei viaggi. Questi sono stati fortemente sacrificati, a causa delle difficoltà negli spostamenti, cui non è corrisposto un decremento dei prezzi. Qui, forniremo delle indicazioni molto utili affinché essi possano ritrovare l’entusiasmo di viaggiare, a costi molto contenuti. In particolare, indicheremo delle mete europee nelle quali poter viaggiare con meno di 40 euro giornalieri. Quindi, un budget molto ridotto per un’esperienza comunque emozionante e indimenticabile. Sembra impossibile ma serve solo scegliere i posti giusti, organizzarsi in anticipo ed avere un po’ di spirito di adattamento.

Quindi ecco dove viaggiare in Europa con queste condizioni vantaggiose. Le mete che si propongono sono: Lituania, Lettonia, Estonia, Ucraina, Macedonia, Bosnia Erzegovina, Kosovo, Serbia e Albania. Uno dei metodi per risparmiare è quello di scegliere alloggi appena fuori dal centro città. Si allude, cioè, a posti con un buon rapporto qualità prezzo, collocati in posizione strategica rispetto ai luoghi di interesse turistico.

Come risparmiare

Una volta scelto l’alloggio, il resto del budget andrà speso in spostamenti e cibo. Sicché, con la giusta elasticità e spirito di avventura, si può puntare a chioschi di street food locale. Ivi, si può mangiare bene senza spendere un botto di soldi. Ma, concentriamoci per un attimo sulle mete turistiche, partendo dall’Europa dell’Est ed andando in: Lituania, Lettonia ed Estonia. Quest’ultima combina il fascino di paesaggi naturali all’architettura elegante delle sue città, come Tallinn, Parnu, Tartu o Viljandi. Qui, il costo medio di un pernottamento in ostello è inferiore ai 15 euro a notte, anche durante l’alta stagione. Per un pasto si spendono intorno ai 5 euro e anche i trasporti sono abbastanza economici.

Ecco, ancora, dove viaggiare in Europa a prezzi economici: Lituania, il cui fiore all’occhiello è la capitale, Vilnius. Essa è nota per le sue meravigliose spiagge di sabbia bianca, per i suggestivi borghi e per l’ospitalità della sua gente. Anche qui non si avrà alcuna difficoltà a rispettare il budget indicato.

Ecco dove viaggiare in Europa con meno di 40 euro al giorno, risparmiando senza sacrificare nulla di bellezza e svago

Continuando nella disamina delle mete turistiche, passiamo alla Lettonia, dove non potremo esimerci dal recarci a Riga, la capitale. Essa vanta un affascinante centro storico e diverse attrazioni culturali. Anche qui, ci sono molte strutture ricettive che offrono pernottamenti comodi ed economici. Per il cibo, invece, se ne potrà trovare una buona varietà per strada, a prezzi davvero convenienti. Ancora, tra i Paesi europei low cost, abbiamo l’Ucraina. La sua capitale, Kiev, offre ancora alloggi di lusso alla portata di tutti. Allo stesso modo, è economico mangiare in uno dei tanti caffè bistrot della città. Tra gli altri posti dove poter viaggiare a costi contenuti, abbiamo Macedonia, Kosovo, Albania e Serbia, ma di essi parleremo prossimamente.

