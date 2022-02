Quante volte succede di trovarsi all’ultimo minuto, dopo essere tornati da una stancante giornata di lavoro, senza sapere cosa mangiare a cena?

I negozi sono già chiusi e non si è riusciti a fare la spesa, in frigo c’è solo qualche avanzo e la tavola è vuota! Oppure, arriva semplicemente il tipico attacco di fame durante un bel film. Non ci si può certo mettere a preparare un menu da ristorante. Bisogna a volte arrangiarsi con quello che si ha in casa, per necessità o per pigrizia. Allora parte la caccia gli avanzi e ci si rassegna al fatto che anche oggi ci si dovrà accontentare.

In realtà, non è così e per cena si possono preparare non solo uova fritte e pasta riscaldata. Le idee low cost, veloci ed efficaci sono tantissime e con soli cinque minuti si può preparare una cena piacevolissima.

Bastano pochi ingredienti, anche crudi, oppure quello che è rimasto in casa. A volte con la creatività si risolvono tante necessità casalinghe. Bastano le giuste idee e la realizzazione verrà da sola.

Non serve, quindi, mettere su l’acqua e accendere i fornelli, con pochissimo tempo ci si potrà mettere a tavola e godersi una bella cenetta fresca e leggera. Importantissimo, però, apparecchiare e sistemare bene, perché anche l’occhio vuole la sua parte.

Non solo uova fritte e pasta riscaldata, ci sono tanti piatti da cucinare in cinque minuti per una cena veloce e super gustosa

Il piatto per eccellenza che si può cucinare in cinque minuti senza accendere i fornelli è l’insalata. Attenzione, però, a non renderla banale. Basta saper creare un giusto mix di ingredienti.

Un’idea ottima è utilizzare i salumi come la bresaola di tacchino per arricchire il piatto, magari usando anche cipolline, rape bianche e fagiolini lessati. Oppure perché non provarne una con radicchio, speck e arance?

I salumi sono anche un ottimo ingrediente per rendere fantastico un altro piatto velocissimo: l’omelette. Basta sbattere due uova e metterle in padella con un po’ di salsiccia dolce. C’è anche un’altra interessante variante con prosciutto cotto e pomodorini.

Altrimenti c’è sempre il classico rotolo d’oro, farcito con formaggio cremoso e il salume preferito.

Se in casa c’è una piadina pronta, ancora più semplice: basta scaldarla al volo e farcirla con crudo, rucola e squacquerone. Un classico.

In dispensa è rimasto del pane avanzato o delle fette biscottate? Con cinque minuti si possono fare dei crostini gustosissimi con un po’ di formaggio più stagionato, del prosciutto cotto e un po’ di melanzane. Basta abbrustolire un po’ la base e metterci sopra quello che piace: ci si può sbizzarrire.

Per l’estate, basta qualche pomodorino e della bresaola per creare degli spuntini velocissimi. I primi possono essere tagliati in due, svuotati e riempiti di formaggio spalmabile per un bocconcino di fresca cremosità.

Con la bresaola si possono invece realizzare dei piccoli fagottini al formaggio, stendendo su una fetta di salume un cucchiaino del cremoso preferito e chiudendolo proprio come un piccolo fagotto.

Il principio può essere reinterpretato come si vuole con altri salumi e ripieni. Ottimi anche per un aperitivo gustoso e velocissimo.