La primavera è una stagione di rinascita della natura e porta voglia di rinnovamento anche in noi. È il periodo giusto per cercare di cambiare qualcosa nella propria vita e dare una qualche svolta. Quando questi pensieri cominciano a farsi spazio in noi donne, il cambiamento non potrà che partire da una parte importantissima per noi tutte, i capelli. Sono sempre i primi coinvolti quando ricerchiamo novità.

Una ricerca che potrebbe portarci a scegliere i nuovi tagli di tendenza, ma anche condurci a cambiare colore. Una strada, quest’ultima, da percorrere cercando tra tonalità di moda che magari non abbiamo considerato. Infatti, non cioccolato o ramato per coprire i capelli canuti, ma queste colorazioni altrettanto chic.

Colorazioni di tendenza

La moda della primavera propone una ricca palette di colorazioni per i capelli di tutti i toni. Negli ultimi tempi, ad esempio, ad andare particolarmente forti sono stati il castano cioccolato e il ramato.

Due colori impostisi sulla scena da un po’ di tempo e che continuano a riscuotere successo. Perfetti in particolar modo per coloro che hanno i capelli naturali castani o rossi. Magari scelti per ravvivare la chioma o semplicemente per coprire la ricrescita bianca. Mentre per le bionde, oltre al classico cenere, ultimamente si è visto andare forte il chiaro e delicato biondo burro.

Sebbene siano di tendenza questi colori, pensare che siano le uniche scelte che la moda ci propone è riduttivo. Infatti, possiamo valutarne altre che stanno diventando un vero e proprio must della stagione.

Non cioccolato o ramato per coprire i capelli bianchi e donare riflessi su castano, biondo e rosso ma queste tinte fashion della primavera

Le donne che partono da una base castana e desiderano un bel colore possono optare per il castano mandorla. Un colore che illumina particolarmente la chioma e assicura dei begli effetti sotto il sole primaverile ed estivo.

Hanno però anche un’altra alternativa non meno interessante, il castano marron glacé. Più scuro di quello mandorla, ma in grado di creare giochi di contrasti e luce.

Per una chioma invece bionda ma dinamica e assolutamente non piatta, l’ideale potrebbe essere lo champagne. Un biondo che tende a ricreare quello della famosa bevanda mixando toni chiari e scuri assieme.

Se si ama l’intensità del rosso, invece, non si potrà non apprezzare il red strawberry. Infatti, è un rosso davvero pieno e seducente. A seconda dei gusti, si potrà decidere poi di applicarlo nei toni più scuri o in quelli più chiari o, perché no, anche amalgamarli tra loro.

Sono questi, dunque, i colori che ognuna dovrebbe annotare così da tenerli presenti dal parrucchiere. Ideali per le donne che vogliono sfumature nuove e lucenti per le proprie chiome nonché per nascondere i capelli bianchi.

