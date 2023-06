Bastano solo due spruzzi e dirai addio al calcare per sempre. Rubinetti e lavelli saranno puliti e splendenti 

Che sia d’inverno o d’estate il calcare si deposita sempre sui lavelli e sui rubinetti. Come eliminare questo fastidioso problema che a volte crea dei brutti inestetismi in bagno e in cucina? Vediamo allora come risolvere con due semplici spruzzi. Infatti, bastano solo due spruzzi e dirai addio al calcare.

In casa non sempre tutte le cose scorrono lisce e ogni tanto appare qualche problema. Tuttavia per ogni cosa c’è la sua soluzione. Può darsi che si tratti di una puzza da fogna che esce nella zona della lavatrice. Chissà se abbiamo controllato il comparto filtro, che in genere accumula dell’acqua di scarico. Questo vano se non viene pulito con una certa frequenza può generare digli odori particolarmente forti e disgustosi.

Cattivi odori dalla lavatrice

In questo caso basterà aprire lo sportello che si trovi in basso dell’oblò per accedere al vano filtro. Poi si svita sistemando qualche straccio sotto di esso, in modo tale che l’acqua che esce non vada a finire sul pavimento. Prepariamoci perché quest’acqua può essere anche abbastanza puzzolente. Dopodiché si pulisce sia il vano sia il filtro e si rimette tutto a posto com’era prima.

Ogni tanto è bene poter inserire nel vano detersivo della lavatrice una mezza tazza di aceto di vino bianco, che serve a dare una pulizia maggiore al cestello della lavatrice. Piccole incrostazioni di calcare così vanno via e si prevengono eventuali puzze.

Bastano solo due spruzzi e dirai addio al calcare dal bagno e cucina

Per la lavatrice si può utilizzare al posto dell’aceto anche dell’acido citrico. Ed è un ottimo prodotto da acquistare al supermercato, perché agisce a fondo contro il calcare. Mettiamone un cucchiaio in uno spruzzino e poi aggiungiamo acqua. Spruzziamo questa soluzione sulla rubinetteria del bagno e anche sui rubinetti della cucina. Strofiniamo con una spugnetta e ripetiamo l’operazione se necessario.

Dopo aver asciugato con un panno pulito, ci accorgeremo che i nostri rubinetti brillano come non mai. È la forza dell’acido citrico che oltre ad eliminare il calcare li fa tornare al loro originale splendore. Possiamo utilizzare la soluzione anche per il box doccia, soprattutto negli angoli dove è più facole che si formi il calcare e si accumuli la sporcizia.

Aceto e bicarbonato contro il calcare

Altra soluzione molto apprezzata contro il calcare è l’utilizzo dell’aceto e del bicarbonato combinati insieme. Il segreto è di utilizzarli nelle proporzioni giuste. Stessa quantità di aceto e di bicarbonato. Questa miscela provoca una schiuma disincrostante, che lasceremo agire per qualche minuto. Poi con l’aiuto di una spugnetta procediamo a rimuovere la sporcizia e ad asciugare con un panno in microfibra.

La combinazione aceto e bicarbonato è utile anche per pulire la caffettiera e altri oggetti.

Come riconoscere le macchie di calcare

Queste semplici mosse ci daranno ragione del calcare. Se non sappiamo riconoscerlo, il calcare si presenta in genere sotto forma di macchie. Possono essere biancastre o quasi trasparenti, ma che rendono opalescenti le rubinetterie.

Se il calcare è da tempo presente sul punto da trattare, allora la macchia avrà colorazione gialla, rossa o verdastra. In questo caso si dovrà ripetere più volte il trattamento prima che le macchie vadano via. Dove c’è acqua è facile che si formino macchie di calcare, ma con due spruzzi ne avremo ragione.