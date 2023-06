Altro che Sicilia, al confine c’è un litorale da favola dove gli alberghi sono scontatissimi

A pochi chilometri dalla Sicilia troviamo spiagge bellissime in cui gli alberghi costano poco. Ecco le migliori offerte che troviamo nei siti specializzati grazie alle quali possiamo organizzare le vacanze a poco prezzo. Indicazioni da seguire.

La Costa Viola è ricca di bellissimi panorami e di scogliere mozzafiato, si trova a pochi chilometri dalla Sicilia e ci sono tantissime offerte imperdibili in zona. Il pezzo forte di questa costa è Scilla, è una parte della Calabria in cui si possono vivere esperienze indimenticabili e appaganti. La spiaggia più bella di Scilla è considerata Marina Grande che ha un arenile lungo 800 metri con tanti localini tipici e stabilimenti dove ombrelloni e lettini costano poco. Anche gli hotel ci fanno risparmiare e si trovano a pochi passi dal mare. Le acque della zona sono cristalline ed è possibile fare snorkeling e osservare i fondali che sono ricchi di vegetazione e di pesci. Il centro si raggiunge facilmente attraverso i collegamenti in treno e in auto.

I quartieri del borgo sono caratteristici. Il quartiere di San Giorgio racchiude il centro storico ed è confinante con il costone di roccia in cui troviamo la piazza di San Rocco con la vista mozzafiato sullo stretto di Messina. Marina Grande è ricca di colori situata tra il Belvedere Morselli e la rocca su cui si trova il Castello Ruffo.

Una vasta scelta

Altro che Sicilia, al confine con la regione troviamo il litorale calabrese che uno dei più belli del sud Italia. Una ricerca fatta nei migliori siti on line specializzati ci dà un’idea chiara di quanto potremmo spendere pernottando per una settimana negli alberghi più frequentati. Sul sito Booking.com troviamo una novità che è data dall’albergo Plume. Sei notti per due adulti costano 452 euro. L’albergo si trova a 350 metri dal centro, a 500 metri dalla spiaggia di Scilla e a solo 1 chilometro dal Lido Chianalea. Sullo stesso sito, se stiamo cercando un hotel di lusso, troviamo l’hotel Scilla che ci offre per 3 notti un prezzo di 426 euro nel periodo che va dal 5 all’8 luglio.

Se siamo amanti dei bad & breakfast possiamo visitare il sito Trivago, troviamo offerte molto interessanti per inizio luglio al prezzo di 40 euro a notte. Queste sistemazioni si trovano a 15 km dal centro ma se siamo interessati vivere una vacanza nei pressi del borgo troviamo l’hotel Le Sirene a 92 euro a notte. Situato a 500 metri dal centro, è un hotel che ci permette di visitare il borgo con comodità e di scendere in spiaggia a piedi senza fare tanta strada.

Altro che Sicilia, al confine possiamo scoprire posti meravigliosi e risparmiare

Se vogliamo vivere una vacanza speciale, nella zona di Chianalea è situato l’hotel Principe di Scilla. Questo ci offre 6 notti a inizio luglio al prezzo di 1.200 euro. Si tratta di un hotel di lusso in stile classico con una vista panoramica sul mare, dotato di tutti i comfort, il cui ristorante prepara buonissimi piatti di cucina locale a base di pesce.

Sul sito TripAdvisor, che ci aiuta paragonando i prezzi per poter scegliere quello migliore, troviamo tra le offerte il bad & breakfast Marianna a 65 euro a notte e Scilla Upper Town a 74 euro a notte. Tutte le strutture usufruiscono del servizio navetta che le collega direttamente con all’aeroporto.

Chianalea è considerato uno dei borghi più belli d’Italia con lo spettacolare quartiere marino ricco di tradizioni. Percorrendo la via principale è possibile notare le caratteristiche viuzze che nascondono scorci di panorami risalenti addirittura al 1600. Se vogliamo vivere una bellissima esperienza e spendere poco non è necessario insistere con le località più conosciute dai turisti. Il sud dell’Italia ci regala località meravigliose in cui il risparmio è garantito. La Calabria è una scelta di prim’ordine e il litorale di Scilla è una scoperta che non dovremmo perdere assolutamente.