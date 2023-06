Come utilizzare bicarbonato e aceto per pulire la caffettiera in modo veloce contro calcare e muffe  

Come utilizzare bicarbonato e aceto per pulire la caffettiera-proiezionidiborsa.it

A volte la caffettiera si incrosta oppure si formano delle muffe. Utilizziamo per venirne a capo dei prodotti ecologici e naturali come il bicarbonato e l’aceto per una pulizia efficace contro macchie e muffe.

Le caffettiere rispetto alle macchine a cialda o a capsule mantengono ancora alcuni vantaggi. Non a caso sono ancora molto utilizzate nelle famiglie italiane. Secondo un’indagine del 2020 in Italia la caffettiera ha ancora un largo uso. Circa 16 milioni di famiglie la utilizzano, contro i 6 milioni che si orientano verso le macchine a cialda o a capsule.

I vantaggi di una caffettiera a casa

Il vantaggio della caffettiera è che costa di meno. La famiglia spende meno non solo nell’acquisto della caffettiera classica, ma anche in quello del caffè. Per cui il caffè fatto con il metodo tradizionale della moka, risulta più economico, un vantaggio non di poco.

Oltre al fattore economico vi è anche la qualità della tazzina. A molti in Italia piace il caffè cremoso che avvolge la lingua come velluto. La caffettiera permette di creare la classica “montagnola” di caffè per avere più corpo in tazzina. Inoltre per chi ama sperimentare, con la caffettiera si possono unire due o più qualità di caffè, cosa che non è possibile fare con le cialde o con le capsule. Per un buon caffè vale anche saper scegliere lo zucchero migliore e a volte anche il sale, ingrediente inatteso, aiuta. Bisogna anche chiedersi però, come utilizzare bicarbonato e aceto per pulire la caffettiera.

Perché pulire

La caffettiera è anche la macchina da caffè che si sporca di più. Mentre con le cialde il caffè entra direttamente in tazzina, con la caffettiera va versato. La posa resta poi all’interno della moka e bisogna attendere che si raffreddi prima di pulirla. Capita così che ce se ne dimentica e la si lascia fino all’utilizzo successivo, a volte del giorno seguente.

A lungo andare è possibile che nella caffettiera si accumuli calcare e a volte anche delle muffe. Il calcare si forma più facilmente se dopo aver lavato la caffettiera non la asciughiamo, soprattutto nella parte che contiene l’acqua. Il calcare è pericoloso perché potrebbe anche bloccare il corretto funzionamento della valvola di sfiato e perciò fa scoppiare la caffettiera. Una buona pulizia ci toglie da questo problema come anche dalle muffe.

Come utilizzare bicarbonato e aceto per pulire la caffettiera velocemente

Se desideriamo semplicemente pulire la caffettiera senza problemi di calcare o muffe, possiamo ricorrere a del sapone di Marsiglia liquido. Una pulizia semplice che farà risplendere la moka, senza compromettere l’odore del caffè.

Per pulire la caffettiera ed eliminare così il calcare utilizziamo il bicarbonato e l’aceto. Il calcare si forma nella caldaia, la parte dove si mette l’acqua e dove c’è anche la valvola. Il segreto è di utilizzare bicarbonato e aceto in parti uguali. I due prodotti nella loro azione si annullano reciprocamente, producendo una schiumosa effervescenza. Inoltre anche l’odore dell’aceto scomparirà, annullandosi nella reazione.

Versiamo al fondo della caldaia il bicarbonato e poi aggiungiamo la corrispondente quantità di aceto. Lasciamo agire per qualche minuto, poi sciacquiamo con acqua e asciughiamo. Per pulire la valvola, corichiamo la caldaia sul lato e procediamo allo stesso modo. Sarà una pulizia della nostra moka facile, veloce ed anche ecologica.