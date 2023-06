In questi ultimi mesi si è tanto parlato di Webuild e del suo forte coinvolgimento in oltre 10 opere infrastrutturali del PNRR, oltre ad altri contratti miliardari firmati in giro per il mondo. Oltre a un portafoglio ordini di decine di miliardi di euro, sono veramente tanti i punti di forza di questo titolo azionario che, però, in Borsa stenta. Dopo un’analisi dei punti di forza e di debolezza di Webuild cercheremo di individuare lo scenario più probabile dal punto di vista grafico.

Sono veramente tanti i punti di forza di questo titolo azionario

La crescita degli utili attualmente prevista dagli analisti per i prossimi esercizi è particolarmente solida. Il titolo è valutato nel 2023 a 0,18 volte il suo fatturato, ovvero livelli di valutazione molto interessanti rispetto ad altre società quotate. Inoltre, negli ultimi 12 mesi, le aspettative di reddito futuro sono state riviste più volte al rialzo.

Gli analisti sono chiaramente ottimisti sulle prospettive di fatturato e hanno recentemente rivisto al rialzo le stime sull’evoluzione dell’attività.

Gli ultimi quattro mesi sono stati molto positivi per il titolo dal punto di vista degli analisti. Infatti, il prezzo obiettivo medio degli analisti è stato ampiamente rivisto al rialzo e il giudizio è notevolmente migliorato. Attualmente, il prezzo obiettivo medio indicato dagli analisti è superiore al prezzo corrente e implica un significativo potenziale di apprezzamento che può essere quantificato nel 30% circa.

Dal punto di vista delle debolezze registriamo che la redditività dell’azienda al netto di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti delinea dei margini fragili.

Il livello di valorizzazione dell’azienda è particolarmente elevato se si considerano i flussi di cassa generati dall’attivo. Storicamente, poi, il gruppo ha spesso generato guadagni al di sotto delle aspettative del consensus.

Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Webuild (MIL:WBD) ha chiuso la seduta del 7 giugno in ribasso dell’1,74% rispetto alla seduta precedente a quota 1,867 €.

Come si vede dal grafico, negli ultimi mesi il titolo ha stentato e non poco. In particolare, area 2 € sta rappresentando un ostacolo molto importante che impedisce alle quotazioni di continuare al rialzo secondo lo scenario mostrato in figura.

La situazione, però, dopo la seduta del 7 giugno potrebbe ulteriormente complicarsi. La chiusura, infatti, è stata inferiore al supporto in area 1,87 € aprendo alla possibilità di un nuovo allungo ribassista. Decisivo, in questo senso, potrebbe essere un immediato recupero del supporto appena rotto.

Letture consigliate

Hai sempre fame e ingrassi? Ecco come le star eliminano il problema del continuo appetito in modo naturale. La scienza conferma

Ti danno 22.000 euro se rifiuti di andare in pensione nonostante hai raggiunto i requisiti per lasciare il lavoro