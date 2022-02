San Valentino si avvicina e allora abbiamo pensato di proporre dei bouquet alternativi a seconda dei segni zodiacali. È vero che le rose non falliscono mai e sono sempre gradite ma ci sono infinite scelte alternative fra cui scegliere. Ecco qualche esempio.

Oltre alle solite rose, ecco i fiori che potrebbero preferire le donne di questi segni zodiacali per San Valentino

La donna dei Pesci è la prima che prendiamo in esame. Si tratta di una donna molto emotiva e dolce ma non per questo ingenua. Sa valutare le situazioni e trova le soluzioni in modo rapido. È una donna molto saggia e comprensiva. I fiori migliori da regalarle sono gli Iris. Questo splendido fiore è simbolo della saggezza che connota anche le nate sotto questo segno.

Ariete

La donna Ariete ha grande coraggio, umorismo e carattere. Forza d’animo ed autonomia non sono in discussione. Ecco, quindi, che le rose possono risultare un po’ ovvie e dunque si può optare per dei gladioli. I gladioli sono considerati simbolo di forza, il loro stesso nome deriva dal latino gladius ossia “spada”. Per questo motivo veniva utilizzato per abbellire le arene dove lottavano i gladiatori. Potrebbe essere una scelta adatta ad una donna gladiatrice come l’Ariete.

Toro

La donna di questo segno zodiacale di Terra ama essere sempre curata in ogni occasione, ben pettinata e ben vestita. Ha un infallibile gusto per il bello anche se prezioso. Tenace e gelosa, la donna di questo segno può esser stupita solo con effetti speciali. In questo caso la dalia potrebbe essere una valida alternativa alla rosa. Dalla corolla geometrica, perfetta, sembra disegnata con il compasso. La dalia è una varietà floreale che non può non colpire una donna del Toro.

La donna Gemelli

La donna Gemelli è governata da Mercurio pianeta veloce, che trasmette informazioni. Le nate sotto questo segno sono instancabilmente curiose e non necessariamente sdolcinate e romantiche. L’intelletto fino e la corporatura agile e scattante caratterizzano questo segno zodiacale. Al posto delle rose consigliamo un fiore minuto come i narcisi con una crolla doppia proprio come questo segno.

Cancro

La donna del Cancro è sognatrice, lunare e adora la quiete. Ama il focolare domestico e i “per sempre”. Un fiore che trasmette tranquillità ed eleganza è la magnolia oppure una peonia. Inoltre la magnolia cresce bene in una zona di mezz’ombra che è anche simbolo della pace a cui anela il Cancro.

Leone

Se nata con questo segno zodiacale, questa giovine o questa signora non passa inosservata. Molto fedele ma grintosa, la donna del Leone potrebbe essere vanitosa ma indubbiamente solare e socievole. Un fiore allegro e dalle tonalità solari faranno colpo come, ad esempio, un girasole oppure una spumeggiante mimosa.

Vergine

La Vergine è un segno che ama la precisione, l’ordine e la misura. È un segno dall’innegabile fascino ma non mancano schiettezza e caparbietà. Una donna Vergine si caratterizza per la riservatezza e dal coraggio nell’affrontare gli imprevisti. Il fiore per eccellenza della misura e della sobrietà è l’ortensia che di sicuro sarà apprezzata dalle nate sotto questo segno.

La donna Bilancia

In questo caso abbiamo a che fare con una personalità equilibrata e armonica. La donna Bilancia è educata e gentile, romantica e bendisposta verso gli altri. Un fiore che ispira serenità può fare al caso nostro come, ad esempio, il Lisianthus oppure il Tuberosa.

Scorpione

Gli esperti tratteggiano la personalità della donna Scorpione come misteriosa e istintiva. Di sicuro è un carattere molto intuitivo e adora le scoperte ma ancor più la ricerca. Difficilmente è propensa a essere dipendente da qualcuno ma è capace di grande fedeltà. Solitamente le viene associata l’orchidea.

Sagittario

Le caratteristiche della donna Sagittario sono ben definite dal simbolo dello zodiaco. La freccia che ne è l’emblema punta sempre verso l’esterno denota un carattere socievole. È sempre pronta a nuove esperienze, nuovi traguardi, nuove conoscenze. Poliedrica ed ottimista, la donna del Sagittario può essere a volte anche un po’ distratta o predisposta al disordine. Un fiore adatto alla donna di questo segno è l’azalea che è una varietà con fioritura copiosa e abbondante. Proprio l’abbondanza è simbolo Giove, il pianeta che governa il Sagittario.

Capricorno

La donna Capricorno è una personalità che ama la concretezza, difficilmente sognatrice adora la praticità. Fra i fiori che si potrebbero regalare per San Valentino ad una donna Capricorno troviamo le gerbere. La gerbera ha una corolla molto simile alla margherita ma è un fiore molto resistente e durevole. Si trova in moltissimi colori dal giallo al fucsia, dal rosa al rosso.

