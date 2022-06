I pomodori sono uno degli ingredienti più amati dell’estate. Con una manciata di pomodori si possono creare centinaia di ricette fresche e piene di gusto. Pensiamo a una pasta con pomodorini e capperi che ci ricorda le isole delle Sicilia. Oppure a una fresca insalata guarnita con del formaggio magro come la feta.

In più, quest’ortaggio è perfetto per chi sta affrontando una dieta dimagrante e ipocalorica. Infatti, questo scrigno rosso apporta solo 19 calorie per 100 g di crudo e tante altre sostanze benefiche. Ricchissimo di antiossidanti e carotenoidi protegge la pelle e gli occhi, ma dona anche tantissime vitamine.

Per non parlare delle tantissime varietà di pomodori, ciascuna con caratteristiche e sapori diversi, più adatti ad alcuni piatti rispetto ad altri. Una delle preparazioni popolari dell’estate consiste nel condire con riso grossi pomodori rotondi. Ma invece dei soliti pomodori ripieni di riso, quest’oggi vogliamo una versione diversa, ispirata ai coloratissimi tabulé della tradizione medio orientale.

Un’alternativa all’insalata di riso o alle verdure ripiene dove il pomodoro è assoluto protagonista. Veloce e facile da fare, utilizza pochi ingredienti, ma capaci di lasciare un sapore fresco e inedito. Ma è arrivato il momento di scoprire come preparare questa ricetta.

Ingredienti per 4 persone

Occorreranno:

1 kg di pomodori grandi e rotondi;

300 g di bulgur (grano saraceno per versione senza glutine);

2 cetrioli;

succo di limone;

1 mazzo di prezzemolo;

1 mazzo di menta;

una cipolla rossa;

olio EVO.

Invece dei soliti pomodori ripieni di riso, questa ricetta alternativa estiva, golosa e fresca salva pranzo e cena in 15 minuti

Iniziamo lavando i pomodori. Poi tagliamo la calotta superiore e scaviamone l’interno usando un cucchiaio eliminando polpa e semi. Ora saliamo l’interno e capovolgiamo a testa in giù i pomodori. Nel frattempo, tritiamo menta e prezzemolo, affettiamo finemente il cetriolo e la cipolla e mettiamo a cuocere il bulgur seguendo le indicazioni sulla confezione. Scoliamolo bene quando sarà cotto e lasciamo intiepidire.

Uniamo tutti gli ingredienti in una ciotola capiente e condiamo con olio d’oliva, sale e pepe e un po’ di succo di limone. A questo punto rigiriamo i nostri pomodori e adagiamoli su una placca da forno rivestita. Con il condimento di bulgur riempiamoli a uno a uno. Adesso possiamo scegliere se mangiarli crudi o gratinarli al forno a 190° C per 10 minuti massimo.

