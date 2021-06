Capita spesso di terminare l’olio e del vino e di voler riutilizzare la bottiglia per altri scopi. Pensiamo che basti lavarla con acqua e detersivo per renderla pulita e sgrassata.

In realtà, questa operazione, non è così semplice. Non sempre i metodi che utilizziamo, sono efficaci.

Soprattutto se ci troviamo in presenza di una bottiglia unta o sporca. Difficile da pulire soprattutto sul fondo. Con i metodi tradizionali non riusciremo mai a sgrassarla perfettamente e ad eliminare tutti i residui.

È possibile pulire le bottiglie utilizzando i cari e vecchi rimedi della nonna. Solo prodotti naturali, senza usare quelli chimici.

Bastano questi trucchetti veloci per sgrassare ed eliminare i cattivi odori dalle bottiglie

Quando siamo in presenza di bottiglie unte, la soluzione si trova nella nostra dispensa. Abbiamo solo bisogno di aceto e sale grosso.

Versiamo nella bottiglia del sale grosso, mezzo bicchiere di acqua calda, ma non bollente, e qualche cucchiaio di aceto.

Agitiamo con forza per qualche istante e svuotiamo la bottiglia. Possiamo ripetere l’operazione, se non siamo soddisfatti del risultato.

Bastano pochissimi minuti per avere una bottiglia pulita e sgrassata.

Se invece ci sono delle macchie sul fondo e sulle pareti della bottiglia, aggiungiamo anche un po’ di riso. Ci aiuterà ad eliminare tutti i residui.

Eliminiamo anche i cattivi odori

Capita soprattutto con le bottiglie di vino che, anche se lavate con cura, l’odore non vada via facilmente.

Anche qui un rimedio naturale ci viene in aiuto. In questo caso abbiamo bisogno di aceto e limone.

Due ingredienti capaci di eliminare qualsiasi tipo di odore.

Basta versare il succo di mezzo limone, un paio di cucchiai di aceto e mezzo bicchiere di acqua calda, ma non bollente.

Agitiamo con forza e svuotiamo. La bottiglia sarà perfettamente priva di odori.

Ecco che bastano questi trucchetti veloci per sgrassare ed eliminare i cattivi odori dalle bottiglie.