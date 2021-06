Torsoli di mele e bucce d’agrumi possono costituire gli ingredienti per realizzare una pectina liquida! La pectina è un polisaccaride che serve come addensante o gelificante per le marmellate fatte in casa. È completamente naturale ed è contenuta nella frutta e nelle sue bucce. In particolare ne sono ricche le mele cotogne e le bucce degli agrumi. Le fragole invece ne contengono poca.

Non butteremo più i torsoli delle mele una volta scoperto a cosa servono

Come si estrae la pectina dalle bucce della frutta

Una nota prima di partire: la frutta, soprattutto se ne useremo la buccia, va lavata accuratamente con aceto e bicarbonato. E ciò al fine di eliminare eventuali residui di pesticidi.

Abbiamo bisogno di 1 kg tra bucce di agrumi e torsoli di mele (noi consigliamo un 50% di agrumi e 50% altro), del succo di un limone (non permette alla frutta e alle bucce di annerire) e di un litro di acqua.

Procedimento

Mettiamo in una pentola tutte le bucce bagnate con il succo di limone ed il litro di acqua. Mettere su fuoco e cominciate la cottura.

Lasciamo ammorbidire le bucce, togliamo dal fuoco e frulliamo.

Rimettiamo sul fuoco e lasciamolo andare per due ore. Avremo un composto denso ma non troppo.

Mettiamo il composto in un colino foderato con delle garze e lasciamo colare per una notte intera in una terrina. Non dobbiamo sfregare le bucce contro le pareti del colino, il composto deve filtrare autonomamente.

L’indomani troveremo il liquido filtrato e avremo ottenuto la nostra pectina liquida. Deve avere la consistenza di uno sciroppo denso e gelatinoso.

Se dovesse essere troppo liquido andremo a ridurlo a bagnomaria: ovvero lo scalderemo appunto a bagnomaria finché parte dell’acqua del composto evapori.

Come si conserva?

Alcuni la conservano in vasetto sterilizzandolo e mettendolo sottovuoto come una marmellata.

In alternativa mettiamo il liquido nelle formine per il ghiaccio e conserviamo in freezer.

Come usare la pectina liquida fatta in casa?

Per prima cosa occorre sapere che più pectina mettiamo, meno cuoceremo la marmellata e quindi sarà più ricca da un punto di vista nutrizionale .

Le proporzioni sono: 100 grammi per ogni chilogrammo di frutta pulita.

Ecco svelato, dunque, perché non butteremo più i torsoli delle mele una volta scoperto a cosa servono.

