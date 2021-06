Spesso si ritiene che la presenza di qualche chilo in più dipenda in buona parte dalla grandezza e dal peso delle ossa. E sicuramente la struttura dello scheletro ha sì un suo peso ma non tale da poter giustificare l’eventuale sovrappeso del soggetto. E ciò perché più dello spessore delle ossa occorre considerare la quantità di grasso sottocutaneo che riveste l’apparato muscolo-scheletrico. Oltre al peso che l’ago della bilancia segna occorre inoltre verificare la misura in centimetri di alcune parti del corpo. Il peso complessivo del nostro organismo infatti fornisce informazioni relative alla somma di una serie di componenti. Ma per individuare eventuali accumuli di massa adiposa è più efficace la misurazione con il metro. Ad esempio “Ecco quanti centimetri deve essere il girovita di un uomo e di una donna e quale il peso giusto e ideale per età”.

Dalla misurazione di alcune parti del corpo si ottengono infatti informazioni utili sulla corporatura e sullo stato di salute generale. Un eccesso di adipe nella zona addominale espone maggiormente al rischio di ipertensione, diabete e colesterolo e trigliceridi alti. In tal caso prima di assumere farmaci sarebbe salutare abbandonare vita sedentaria, fumo, abuso di alcol e cibi grassi per vedere i primi risultati. Infatti “Ne bastano 2 cucchiai prima di pranzo e cena per abbassare i valori della glicemia in 1 ora e mezza e del colesterolo cattivo”. Pertanto per chi tende a giustificare il proprio sovrappeso con l’ossatura pesante ecco quanto misura il polso di chi ha una costituzione normale o robusta.

Ecco quanto misura il polso di chi ha una costituzione normale o robusta

Dalla misurazione della circonferenza del polso è possibile individuare e capire se la propria corporatura sia piccola, grande o media. Esiste infatti una precisa formula che consente di stabilire il tipo di costituzione sulla base del perimetro del polso. Occorre anzitutto misurare l’altezza in centimetri e dividerla per la circonferenza del polso. Le donne con un valore superiore a 11 e gli uomini con un valore sopra a 10.4 presentano una corporatura minuta. Hanno invece una costituzione media gli uomini con valori tra 9,6 e 10,4 e le donne con valori tra 10,1 e 11. Sono invece di costituzione robusta i soggetti maschi con valori inferiori a 9,6 e le donne con valori al di sotto di 10,1.

