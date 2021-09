Uno degli accessori più amati dalle donne sono, senza ombra di dubbio, le borse. Si tratta di accessori irrinunciabili capaci di elevare qualsiasi look, anche il più semplice.

Purtroppo in molti casi le “borse del desiderio”, pur diverse per materiali e forme, sono accomunate da prezzi proibitivi.

In un precedente articolo si era trattato delle borse di tendenza per questa stagione autunno inverno. Tuttavia, bisogna sapere che è possibile acquistare borse meravigliose anche spendendo cifre ragionevoli. Per questo motivo oggi si andrà alla scoperta di borse fantastiche e, forse, anche meno conosciute a meno di 200 euro. Sono borse in pelle e di ottima fattura a cui non si potrà più rinunciare.

Bastano queste pratiche e comode borse firmate per essere alla moda con meno di 200 euro

Tra le borse a meno di duecento euro possiamo trovare quelle marchiate Kurt Geiger. Si tratta di un brand di accessori in pelle molto belli e, in alcuni casi, un po’ stravaganti. Perfette per tutte coloro che non amano passare inosservate.

Si tratta di un marchio presente nei negozi che, però, potrà essere anche acquistato online su siti come Zalando e Amazon. Tra le borse più conosciute di questo marchio troviamo la Kensington, una tracolla disponibile in diverse dimensioni e colori.

Dalla dimensione mini a quella XXL passando per la classica in colori basici o multicolore. I prezzi di queste borse saranno quasi sempre al di sotto dei duecento euro e, inoltre, non è raro imbattersi in sconti interessanti.

Coccinelle

Dall’inglese Kurt Geiger si passa all’italianissimo e più classico brand Coccinelle che si inserisce nel segmento del lusso accessibile. Disponibile in moltissimi negozi, questo marchio ha dalla sua accessori prodotti in pellami di ottima qualità e molto resistenti.

Le borse di coccinelle in alcuni casi hanno prezzi superiori al budget di cui si sta trattando. Tuttavia sarà possibile trovarne alcune anche a prezzi inferiori, ad esempio la Tebe crossbody è acquistabile a 160 euro. Si tratta di una spaziosissima tracollina prodotta in colori diversi e abbinabile tranquillamente a diversi stili.

Sempre nella categoria delle tracolle che non sforano i duecento euro troviamo la Beat soft mini crossbody bag.

Anche in questo caso i colori sono vari, dal nero al rosso e beige. Quindi, si è visto che è possibile fare acquisti intelligenti e duraturi anche con un budget limitato. Ecco perché bastano queste pratiche e comode borse firmate per essere alla moda con meno di 200 euro.