Insieme al pianto, la risata è la prima e più naturale cosa che facciamo appena nasciamo. Continuiamo a farlo, chi più chi meno, per tutto il resto della vita ed è un vero e proprio elisir per il nostro organismo.

Purtroppo, non è semplice trovare, in questo periodo di crisi economica e sociale, qualche minuto giornaliero per farci una bella risata. Ma la negatività, associato ad uno stress sempre più dilagante, sta aumentando i casi di problemi cardiovascolari (infarti e ictus).

Meno risate facciamo e più il nostro corpo soffrirà nell’affrontare tutti i problemi che la vita ci mette di fronte. Non tutti sanno che compiere questo gesto naturale può allungarci la vita.

Risata, istruzioni per l’uso

Ridere il più possibile durante la giornata è un dato di fatto, ma esiste un tempo minimo? Si, sono sufficienti 15 minuti al dì, per avere ottime conseguenze per il nostro organismo, a partire dal cuore. La positività e, quindi, il sorriso è un antistress potentissimo e del tutto naturale.

E allora perché spendere i soldi in psicologi, farmaci, incontri di gruppo o terapie varie quando il rimedio ce lo abbiamo dentro di noi?

Già dal punto di vista fisico, l’atto del sorridere, ci aiuta. Le rughe del viso ritardano il loro arrivo di almeno 3 anni e tutto questo aiuta anche la nostra psiche. Il rilascio di endorfine, durante la risata, combatte lo stress ed è un toccasana per il nostro sistema immunitario. I virus, infatti, troveranno più difficoltà ad intaccare la nostra salute, grazie allo sviluppo delle cosiddette “cellule killer”.

I benefici maggiori li riceve il nostro cuore. Durante l’apice della risata le nostre arterie aumentano del 50%, aumentando la circolazione sanguigna, ai livelli di quella di un allenamento fisico. Proprio per questo, come detto, ridere si può considerare un vero e proprio esercizio salutare della durata minima di 15 minuti giornalieri. Grazie a questa dilatazione costante delle arterie il nostro sistema cardiocircolatorio ringrazierà, dicendo addio alla vaso costrizione, causa di parecchi gravi problemi.

Elencati tutti i benefici “interni”, ce n’è pure un altro che noteranno tutti immediatamente. Nei rapporti sociali o lavorativi porsi con positività e sorridenti permetterà di istituire legami più naturalmente. Empatia e buon umore sono il miglior biglietto da visita da presentare per avviare un incontro positivamente.

