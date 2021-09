Il crimine più commesso dalle fidanzate sul viso dei loro ragazzi. I poveri uomini potranno confermare, quante volte abbiamo tentato di schiacciare un brufolo o un punto nero sui loro visi? Ma non solo, la caccia al brufolo è una routine quotidiana davanti al nostro specchio, un po’ per tutti.

Sicuramente non sarà mancata a nessuno quella volta in cui ci siamo ritrovati a uscire con i segni delle unghie e la pelle arrossata sul viso. Da anni dermatologi, ma anche estetiste e beauty influencer, ci ricordano che i brufoli non vanno schiacciati. E allora perché sentiamo quell’impellente necessità di estirparli il prima possibile?

Ecco spiegato il motivo per cui sentiamo l’esigenza di schiacciare i brufoli

Abbiamo già parlato della differenza da conoscere assolutamente tra punti neri e punti bianchi. Conoscere la differenza è anche un ottimo metodo per capire come trattarli e come in alcuni casi prevenirli. Ma il metodo più funzionale per evitare che il nostro viso diventi una costellazione di brufoli, rimane comunque quello di non schiacciarli!

E allora perché ci ostiniamo a torturare il nostro viso nel tentativo di togliere tutto ciò che ci dà fastidio? Concentriamoci proprio su questa parola, “fastidio”, potrebbe essere questa la chiave di lettura che si cela dietro il motivo.

La risposta della psicologia a questa mania

La Dottoressa Nina Strohminger, nel 2013, ha spiegato il motivo per cui sentiamo l’esigenza di schiacciare i brufoli. Sarebbe una cattiva abitudine legata alla visione di un elemento antiestetico, ma non solo. Sembra infatti che spremere i brufoli sia un modo per scaricare ansia e noia, poiché l’esperienza in sé fa sperimentare emozioni contrastanti come piacere e disgusto.

Inoltre, si potrebbe nascondere nel nostro carattere una tendenza al perfezionismo, che ci porta a passare le ore davanti allo specchio, ma anche un metodo alternativo, anche se sbagliato, per evitare alcuni pensieri che ci frullano in testa.

In psicologia si è indicato lo spremere i brufoli anche come un desiderio di rimuovere il proprio vissuto, come un tentativo di cancellare il passato, qualcosa di cui proviamo vergogna o che ci infastidisce ancora.

Se invece schiacciare i brufoli è un istinto che proviamo verso il viso di qualcun altro, potremmo esprimere inconsciamente la voglia di eliminare qualcosa di impuro o sbagliato che ci infastidisce. E lo sfortunato brufolo è solo un momentaneo contentino che diamo alla nostra mente.

In pochi lo sanno, ma esiste persino un disordine ossessivo compulsivo di schiacciare i brufoli e ha un nome ben preciso, si chiama dermatillomania. Evitare comunque di torturare i nostri poveri brufoli è assolutamente necessario, per evitare di incorrere in infezioni, arrossamenti e nel peggiore dei casi, cicatrici.