Proprio fra ieri e oggi, il Ftse Mib si è portato alla base del gap lasciato aperto su base oraria nei giorni scorsi. Questo potrebbe/dovrebbe essere un segnale bullish e far ripartire i prezzi verso nuovi massimi per/entro fine anno e poi la prima decade di gennaio. Quali potrebbero essere gli obiettivi nel mirino? A parer nostro area 28.200/28.500 e in overshooting i 30 mila punti.

Quali sono i livelli da non oltrepassare al ribasso in chiusura di seduta?

26.485.

Solo sotto questo livello, diventerebbe molto plausibile una discesa verso area 24.000 nei prossimi 30 giorni solari. Nuova forza e accelerazione invece sopra 27.295.

Oggi il nostro Ufficio Studi ha scelto 3 titoli a Piazza Affari pronti alla riscossa e a un rialzo del 20% almeno, e continua a monitorare alcune small cap che potrebbero fare ancora molto meglio nei prossimi 30 giorni.

Ci riferiamo a Banca IFIS, BPER Banca e Stellantis (MIL:STLA) e poi Alfio Bardolla, Banca Sistema e Immsi. Inoltre, attenzione a Telecom Italia e a un possibile rilancio di KKR fino a 080/0,90.

3 titoli a Piazza Affari pronti alla riscossa e a un rialzo del 20% almeno

Banca IFIS, ultimo prezzo a 15,84. Fair value 19,50 euro per azione. Se oggi si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore a 15,93, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 18,20 e poi 20,50. Nel breve, un primo indizio ribassista con una chiusura giornaliera inferiore a 15,56 euro.

BPER Banca, ultimo prezzo a 1,7305. Fair value 2,60 euro per azione. Se oggi si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore a 1,7420, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 1,85 e poi 1,97. Nel breve, un primo indizio ribassista con una chiusura giornaliera inferiore a 1,7210 euro.

Stellantis, ultimo prezzo a 16,448. Fair value 28 euro per azione. Se oggi si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore a 16,214, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 17,85 e poi 18,92/20,50. Nel breve, un primo indizio ribassista con una chiusura giornaliera inferiore a 16,10 euro.

Le small cap da seguire con attenzione

Alfio Bardolla, ultimo prezzo a 3,62 con stop loss a 3,41 e obiettivo primo a 4,20. Fair value in area 8,20.

Banca Sistema, ultimo prezzo a 2,075 con stop loss a 1,94 e obiettivo primo a 2,25/2,31. Fair value in area 3,50.

Immsi, ultimo prezzo a 0,4310 con stop loss a 0,383 e obiettivo primo a 0,555/0,62. Fair value superiore a 2,50.