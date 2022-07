Uno dei problemi più comuni e fastidiosi dell’estate sono gli insetti. Questi animali attendono le giornate calde per uscire allo scoperto ed essere più attivi. Questo è il periodo in cui passiamo più tempo all’aperto a goderci le splendide giornate estive. Sfortunatamente, quando siamo sul terrazzo o in giardino gli insetti possono darci il tormento. Per difenderci dagli insetti in casa, quasi ognuno di noi usa le zanzariere che sono uno strumento molto efficace ma spesso non sufficiente. Basta distrarsi un attimo ed aprire una porta o una finestra che subito una mosca, una vespa o le formiche possono introdursi nelle nostre case. Una volta entrati nell’ambiente domestico, gli insetti possono nidificare e riprodursi, rendendo ancora più difficile liberarsene. Oggi vogliamo occuparci di 2 insetti molto presenti in questo periodo che oltre ad introdursi nelle nostre case possono infestare le nostre piante.

Bastano poche gocce di questo profumatissimo prodotto per allontanare velocemente formiche e vespe da casa e piante in modo naturale

Quando siamo all’aria aperta vogliamo soltanto goderci un momento di relax. Tuttavia, a chi non è mai successo di trascorrere del tempo libero sul terrazzo ed essere tormentati dalle vespe che affollano le piante? Anche le formiche possono dare problemi e danneggiare le nostre piante scavando buchi nel terreno e trasportando afidi e cimici. Ecco perché oggi vogliamo spiegare che con un solo rimedio possiamo liberarci di questi insetti così fastidiosi in modo economico e del tutto naturale. Tutto ciò che dobbiamo fare è unire il sapone di Marsiglia, l’olio essenziale di lavanda e la cannella. Non tutti sanno che il sapone di Marsiglia possiede moltissimi usi alternativi. Oltre a rendere pulito e bianco il nostro bucato, questo prodotto è eccellente per allontanare insetti e combattere gli afidi. L’olio essenziale di lavanda è un ottimo repellente naturale, mentre la cannella è una spezia dall’odore insopportabile agli insetti.

Come preparare ed usare il repellente

Dovremo aggiungere in mezzo litro d’acqua tiepida 30 grammi di sapone di Marsiglia, un cucchiaino di cannella e 10 gocce di olio essenziale alla lavanda. Bastano poche gocce di questo profumatissimo prodotto per tenere lontani gli insetti dai giardini e dalle nostre abitazioni. Possiamo vaporizzare questo prodotto nei punti strategici della casa e degli ambienti esterni, come in prossimità dei vasi o sui davanzali. Abbiamo visto come con pochi ingredienti molto comuni possiamo risolvere un problema che ci accompagnerà per tutta l’estate. Oltre ad essere un rimedio economico, è anche profumato e molto semplice da realizzare.

