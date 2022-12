Pronto un ricchissimo Bonus spesa di Natale ma solo per i fortunati residenti in questa zona

Con la crisi economica alle porte, scattano in tutta Italia le misure di aiuto alle famiglie. Alcune di queste passeranno un Natale più ricco grazie a un contributo che potrà essere sfruttato per fare la spesa di Natale. Scopriamo chi ha diritto ad ottenere questa agevolazione e quanto è l’importo del Bonus.

Inflazione alle stelle e bollette dell’energia che potrebbero triplicarsi, renderanno molto difficile la vita delle famiglie nei prossimi mesi. Così molte amministrazioni comunali hanno deciso di venire incontro alle esigenze dei propri cittadini. A livello locale si stanno moltiplicando le iniziative di Enti e Regioni che introducono buoni e contributi per supportare famiglie e piccole imprese. Per esempio un Comune ha deciso di offrire un Bonus da 500 euro una tantum ad alcuni cittadini sotto forma di rimborso spese.

Pronto un ricchissimo Bonus spesa di Natale per i cittadini di una grande metropoli

Un’iniziativa simile l’ha presa un’altra grande metropoli che ha deciso di offrire ai residenti un buono spesa del valore di 125 euro. Questa decisione non è nuova perché fu già proposta, con successo, lo scorso anno. Non solo il contributo è di importo notevole ma è anche facile ottenerlo. Infatti il Comune rilascerà un numero di PIN alle famiglie interessate, che così non dovranno neanche fare domanda per avere buono.

Ma come potranno essere spesi i soldi? Con la somma si potranno acquistare generi alimentari e beni di prima necessità. Quindi sarà possibile comprare cibi e prodotti per la tavola per il cenone di Natale e per quello dell’ultimo dell’anno. Le famiglie beneficiarie dell’iniziativa, potranno comprare anche prodotti per la salute e per la cura della persona, compresi quelli per bambini e neonati. Ma non prodotti per la bellezza. Rimane il dubbio se la spesa per un recente farmaco contro la caduta dei capelli possa rientrare nei 125 euro.

Ecco a chi spetta il Bonus e quando arriva

Il Comune di Napoli erogherà questo Bonus alle famiglie che già lo hanno ricevuto lo scorso anno. Oltre 7.000 famiglie residenti nel Comune potranno ricevere questi soldi, che potranno spendere, però, solamente nei negozi convenzionati. Una pagina web del Comune dedicata ai termini e alle condizioni dell’iniziativa riporta l’elenco degli esercizi.

Occorre sottolineare la tempistica, molto importante. Infatti questo contributo dovrà essere sfruttato entro e non oltre il 31 dicembre del 2022. Inoltre, altro limite, l’amministrazione comunale erogherà il buono fino ad esaurimenti dei fondi. Quindi, è vero che è pronto un ricchissimo Bonus spesa, ma non per tutti, infatti alcune famiglie potrebbero non potere sfruttare questo aiuto. Perciò conviene affrettarsi a fare la spesa.