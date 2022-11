Grandi novità per l’assegno unico che a gennaio arriverà maggiorato

Il nuovo Governo sta preparando rilevanti novità per le famiglie e per le imprese per il prossimo anno. In data 22 novembre il Consiglio dei Ministri ha approvato il DDL recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023. Nonché il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 e l’aggiornamento del Documento programmatico di bilancio.

Il Governo nell’adozione delle misure ha tenuto conto della grave crisi economica, concentrando gran parte delle risorse sugli interventi a sostegno di famiglie e imprese. Ad esempio, per le famiglie più fragili ha rafforzato il meccanismo che consente di ricevere il Bonus Sociale in bolletta. Infatti, da gennaio il Bonus spetterà anche alle famiglie con ISEE fino a 15.000 euro.

Inoltre, il Governo è intervenuto anche sulle pensioni confermando Opzione donna e l’Ape sociale se pur con qualche modifica e introducendo un nuovo schema pensionistico. In particolare, quota 103, grazie al quale si potrà andare in pensione prima a 62 anni o restare e beneficiare di un Bonus. Ma oltre a queste misure da gennaio arrivano grandi novità per l’Assegno Unico destinato a tantissime famiglie.

Un grande sostegno per le famiglie

Il 2022 ha portato alle famiglie con figli a partire dal 7° mese di gravidanza un importante sostegno economico grazie all’assegno Unico e Universale. L’assegno ha assorbito altre misure previste per le famiglie come il Bonus mamma domani, Bebè, ANF e le detrazioni per i figli fino a 21 anni.

Spetta, inoltre, alle famiglie in cui vi siano figli a carico fino al 21° anno d’età purché frequentino un corso di formazione, professionale, universitario. Nonché un tirocinio o un’attività lavorativa con reddito annuale inferiore a 8.000 euro o sia registrato come disoccupato presso i servizi pubblici per l’impiego. Mentre è concesso senza limiti d’età in caso di figli con disabilità. Inoltre il D.L. n.73/2022 ha innalzato l’importo degli assegni limitatamente al 2022. Affianco a questi aumenti previsti solo per il 2022, arrivano per il 2023 gli aumenti previsti dal Governo Meloni.

Per le famiglie con bambini piccoli arrivano grandi novità per l’assegno unico che sarà più ricco

A confermare gli aumenti per l’anno prossimo è stato il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri relativo al DDL recante il bilancio di previsione 2023. Infatti, nel cosiddetto “Pacchetto famiglia”, il Governo ha previsto l’aumento dell’assegno unico per il quale sono stati stanziati circa 610 milioni.

A goderne saranno le famiglie più numerose, con 3 o più figli e quelle con i nuovi nati. Infatti, è stato previsto un aumento del 50% per il primo anno e di un ulteriore 50% per le famiglie con 3 o più figli. Rimane poi confermato l’assegno per le persone con disabilità come aumentato dal Governo Draghi.