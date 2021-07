Quando abbiamo la febbre alta, mal di testa o qualsiasi altro dolore, siamo abituati ad assumere un paracetamolo, perché sappiamo che è l’unica soluzione al problema. Secondo uno studio realizzato nell’Università di Greenwich e pubblicato su The Journal of Plain, è sufficiente bere due bicchieri di birra per avere degli effetti addirittura superiori al paracetamolo. Infatti, la presenza did un tasso alcolico dello 0,08% (corrispondente appunto alla quantità di birra riportata) può ridurre moderatamente il dolore.

Ecco perché bastano due bicchieri di questa amatissima bevanda per ottenere gli stessi effetti del paracetamolo

Secondo gli studiosi inglesi, la birra non sarebbe solo ottima per ridurre il colesterolo buono, ma risulterebbe essere un analgesico naturale e cioè capace di ridurre significativamente l’intensità del dolore. Dai diciotto studi condotti, risulta che consumare due pinte di birra può ridurre il disagio fisico di un quarto. La soglia del dolore di un individuo aumenta leggermente e si riduce l’intensità di quello percepito. Non è però chiaro se l’alcol abbassi la sensazione del dolore perché agisce sui recettori del cervello oppure perché riduce la tensione e l’ansia.

Il dottor Trevor Thompson, che ha diretto la revisione, ha affermato che l’alcool può essere paragonato a farmaci oppiacei come la codeina. Ecco perché bastano due bicchieri di questa amatissima bevanda per ottenere gli stessi effetti del paracetamolo.

Ciò spiegherebbe perché molte persone bevono alcol quando hanno un dolore forte e costante, nonostante questo porti importanti conseguenze a lungo termine sulla salute. Tuttavia, è doveroso ricordare che l’assunzione di dosi elevate di alcool, specialmente se a stomaco vuoto, può provocare seri danni al fegato a lungo andare. O anche diminuire le funzioni cognitive come la memoria e la concentrazione.

Oltre che a condurre ad uno stato di dipendenza, al pari delle sostanze stupefacenti. Per questo motivo non deve essere assunto in dosi massicce, neanche saltuariamente. In molti lo sottovalutano, ma anche il binge drinking può rivelarsi pericoloso per la salute.