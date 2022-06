Il limone è un frutto dalle molteplici proprietà. Schiarente per la pelle, ottimo contro le macchie, come antiodore e delizioso per ricette dolci o salate in cucina. Possiamo quasi dire che sia l’equivalente del maiale: anche del limone non si butta via niente. La polpa è ottima da usare in cucina o per preparare succose bevande dissetanti, la buccia si presta a preparazioni di canditi, limoncello e marmellata, mentre dai semi si può estrarre un olio da usare come antisettico e antibiotico naturale.

Limoncello fatto in casa

Molti ricorrono alla preparazione del limoncello, per salvare i limoni secchi. Con un litro di alcol puro, le bucce dei limoni (facendo attenzione a non prendere la parte bianca, che rimane amara) e un litro di acqua con abbondante zucchero, in una decina di giorni possiamo avere del freschissimo limoncello fatto in casa. Ma in questo modo salviamo solo le bucce. Ottima l’idea di preparare una marmellata di limoni. Con acqua, zucchero e fette di limone possiamo preparare una confettura deliziosa. Ma sarebbe meglio avere dei limoni ancora carnosi. Perciò, oltre a scoprire come conservare correttamente i limoni, andiamo a scovare altri rimedi per non doverli buttare una volta dimenticati in frigo e rinsecchiti.

Oltre a limoncello e marmellata ecco alcune idee per recuperare i limoni secchi in frigo ed evitare gli sprechi

Oltre che per preparazioni culinarie, possiamo utilizzare i nostri limoni secchi anche per rimedi beauty, come per esempio una bella maschera viso: basterà aggiungere nel succo di limone un po’ di gel all’aloe vera, per ottenere una maschera detox, depurativa e astringente, perfetta per la pelle grassa. Un’alternativa è preparare un rimedio naturale contro unghie fragili, aggiungendo al succo di tre limoni, 50 ml di olio d’oliva e ungere le unghie ogni sera per una decina di minuti per rinforzarle.

Tornando in cucina, molti forse non sanno, che aggiungendo mezzo limone nell’acqua di cottura di broccoli e cavolfiori, si attenuerà di molto il cattivo odore in casa, rilasciato dalla cottura di queste verdure. Il limone e il sale sono, inoltre, ottimi alleati contro la ruggine sul bucato. Insomma, oltre a limoncello e marmellata, sono moltissimi gli utilizzi che possiamo fare del limone avanzato in frigo. In questo modo riduciamo gli sprechi e troviamo anche la scusa per prenderci cura di noi stessi e della nostra casa.

Lettura consigliata

Anziché preparare una cheesecake classica o al limone scegliamo questa cremosa versione al cioccolato che si scioglie in bocca