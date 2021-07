Le rughe non piacciono a nessuno, perché ricordano il passare del tempo e modificano i tratti del volto. Quelle tra le sopracciglia, in particolare, sono molto evidenti, perché non si riesce a nasconderle nemmeno con una pettinatura particolare o una frangia molto lunga. La buona notizia è che bastano 2 mosse efficaci per combattere le rughe tra le sopracciglia.

I rimedi qui descritti possono essere realizzati in casa, con semplici prodotti a basso costo. Infatti, basta entrare in una profumeria per vedere il prezzo elevatissimo di tutti i cosmetici che promettono azioni più o meno mirate. I rimedi casalinghi con prodotti naturali, ovviamente, non garantiscono miracoli immediati. Possono, però, avere un effetto duraturo senza effetti collaterali, se i prodotti usati sono di buona qualità. L’applicazione deve poi essere costante e meticolosa.

Il primo prodotto da procurarsi è l’olio di germe di grano.

Bastano 2 mosse efficaci per combattere le rughe tra le sopracciglia

Come usare l’olio di germe di grano

Bisogna applicarne poche gocce sulle rughe interessate. Dopo di che, bisogna appoggiare le 4 dita delle due mani sulle sopracciglia spingendole delicatamente verso l’esterno. Vedremo che le rughe si stirano e scompaiono. Poggiare, poi, i pollici verso il basso e spingere come se volessimo stirare quelle rughe anche nel senso verticale. Il massaggio deve essere deciso e delicato al tempo stesso. Infatti, la pelle non deve mai essere trattata con durezza, per non ottenere l’effetto opposto, ossia una accelerazione del cedimento.

Il massaggio facciale

Chi teme di non saper dosare bene l’energia nel massaggio facciale, farà bene a rivolgersi ad un’estetista professionale. Basta chiedere che utilizzi prodotti naturali e non creme e sieri chimici.

Seconda mossa con la crema fai da te

Mescolare 40 grammi della usuale crema idratante con la polvere contenuta in 3 capsule di vitamina E ed aggiungere 4 capsule di collagene idrolizzato. Si tratta della normale crema idratante che ognuno usa con un piccolo potenziamento in termini di collagene ed anti rughe.

A volte si possono ottenere buoni risultati anche con semplici prodotti naturali e casalinghi.