Si pensa al rosmarino come pianta aromatica per arricchire di sapore carne e minestre. Ma non finiscono certo qui i meravigliosi usi del rosmarino in casa che fanno risparmiare tempo e denaro.

A volte con del semplice rosmarino si possono evitare trattamenti estetico più costosi come quelli dal parrucchiere.

Il rosmarino sui capelli

Per esempio il rosmarino può coprire i capelli bianchi. Basta comprare dell’olio essenziale di rosmarino in erboristeria e aggiungere 15 gocce allo shampoo. Il rosmarino ha capacità di scurire i capelli grigi o bianchi e inoltre li rafforzerà. Chi preferisce un rimedio fai da te può cuocere per 5 minuti dei rametti di rosmarino in poca acqua e sciacquare i capelli con la tisana ottenuta.

Contro i capelli grassi

Un’altra proprietà di questa pianta consiste nel regolare l’eccesso di sebo emesso dal cuoio capelluto. Calma anche le irritazioni e in parte favorisce la ricrescita dei capelli. Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto bisogna però essere molto chiari. Non si tratta certo di un rimedio miracoloso contro la calvizie, ma solo di un aiuto al bulbo dei capelli in crescita.

I meravigliosi usi del rosmarino in casa che fanno risparmiare tempo e denaro

Contro i capelli grassi bisogna cuocere 300 grammi di rosmarino fresco in 500 ml di acqua per circa 20 minuti. Dopo averlo tolto dal fornello aggiungere 2 cucchiai di aceto di mele. Lasciar raffreddare il tutto e poi passarlo su tutti i capelli, dal cuoio capelluto fino alle punte. Deve agire per 20 minuti prima del risciacquo.

Aromatizzare il sale

In cucina il rosmarino non deve solo essere messo direttamente sui cibi in cottura. Si può anche usarlo per preparare dell’ottimo sale aromatizzato. Basta mettere nel frullatore 500 grammi di sale con una buona dose di aghi di rosmarino fresco. Il tutto va sparpagliato su una teglia da forno e fatto asciugare nel forno a 50° per mezz’ora. A quel punto potrà essere messo in un barattolo meglio se con coperchio ermetico.

