D’estate sudiamo tantissimo. Naturalmente, sudare d’estate, è la diretta conseguenza delle temperature e del clima. Il nostro corpo si compone per il settanta percento d’acqua e con il caldo cerca di riequilibrarsi. Di per sé, sudare non è un atto dannoso, anzi. Sudare fa bene.

Tuttavia, la nostra società si basa, purtroppo, su considerazioni di ordine estetico e sudare è bruttissimo. Rovina i vestiti, ci fa puzzare. Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo già dato questo consiglio per sentire meno caldo, ma oggi vogliamo parlare di una bevanda. Ecco perché sembra incredibile ma per sudare di meno dobbiamo bere questa bevanda.

Preparazione

Questa bevanda ha una particolarità unica. Diciamo che è molto difficile da trovare al supermercato e quindi dobbiamo fabbricarcela da soli. Come fare? Semplicissimo, basterà procurarci acqua, salvia e spinaci.

In primo luogo, dobbiamo andare a pulire gli spinaci per bene e scolarli varie volte. In seguito, prendiamo una pentola molto grande e li mettiamo a bollire. Diciamo che la preparazione per questa bevanda è molto simile, per questa prima parte, alla preparazione degli spinaci.

Un quarto d’ora di bollitura e li tiriamo fuori dall’acqua. In questo modo abbiamo creato una sorta di infuso di spinaci che sarà importantissimo nella preparazione della nostra bevanda.

Sembra incredibile ma per sudare di meno dobbiamo bere questa bevanda

A questo punto, facciamo riposare il nostro infuso e lo mettiamo i frigo. Una volta che è ben fresco, lo rimettiamo in una pentola. Fatto questo, prendiamo la salvia e la laviamo. Dobbiamo fare attenzione a prendere solo le foglie della salvia, togliendo per bene tutto il resto.

Ora riaccendiamo il fuoco e rifacciamo bollire l’acqua con la salvia all’interno. Facciamo bollire il tutto per 10 minuti e poi scoliamo di nuovo.

Infine, ultima rinfrescata e via, la nostra bevanda è pronta. E con essa possiamo dire addio al sudare che d’estate ci perseguita.