Oggi illustriamo una preparazione sempre gradita da grandi e piccini, in una versione golosa, semplice, facile e super veloce.

Il risultato finale sarà ideale per un aperitivo in abbinamento alle bollicine, oppure come secondo piatto insieme a un’insalata mista. O ancora potremo decidere di cuocere le nostre polpette in versione mignon nel sugo di pomodoro. Otterremo in tal modo un fantastico condimento per la nostra pasta (qui al link un’altra proposta).

Passiamo dunque a presentare queste polpette super buone croccanti fuori e morbide dentro immancabili sulle tavole estive.

Uno sguardo alla lista della spesa per le nostre polpette

Ingredienti:

a) 200 gr di tonno sott’olio;

b) 200 gr di pangrattato;

c) 200 gr di parmigiano reggiano grattugiato;

d) 2 uova;

e) 100 gr di olive verdi e nere denocciolate;

f) 1 cucchiaio di pesto al basilico;

g) 3 cucchiai di semi di sesamo;

h) sale e olio evo q.b.

Prepariamo queste polpette perfette per un pranzo estivo

Facciamo sgocciolare bene il tonno sott’olio, prima di trasferirlo in una ciotola capiente e sminuzzarlo con l’aiuto di una forchetta.

Versiamo nella ciotola le uova, il pangrattato, il parmigiano e il pesto. Con le mani, prepariamo il composto per le polpette, aggiungendo anche le olive e 1 cucchiaio di semi di sesamo. Aggiustiamo di sale, se necessario.

Formiamo le polpette di grandezza non troppo piccola, né grande. Infine le passiamo in un piattino con i semi di sesamo prima di disporle su una teglia foderata di carta forno.

Ecco le nostre polpette super buone croccanti fuori e morbide dentro immancabili sulle tavole estive

Se decidiamo di cuocerle in padella, prepariamo un soffritto di carota e cipolla e facciamo imbiondire con olio evo. A questo punto trasferiamo le nostre polpette che potremo far cuocere semplicemente in questo modo. In alternativa potremo aggiungere della passata di pomodoro, chiudendo la padella con un coperchio e lasciando cuocere per 15 minuti circa.

Ma non è finita qui: potremo invece decidere di lasciare le polpette sulla teglia e farle cuocere in forno per circa 20 minuti a 180°. Poi potremo servirle con un gazpacho di cetrioli o di peperoni.

Siamo pronti a gustare le nostre polpette, una dopo l’altra, in abbinamento ad un buon bicchiere di fresco e profumato Sauvignon Blanc.

