In questo periodo dell’anno gran parte di noi è alle prese con le pulizie di primavera. Ovviamente, tutti i giorni ci prendiamo cura della nostra casa. Tuttavia, a causa degli impegni di lavoro che ci portano a stare molte ore fuori casa, ogni giorno ci limitiamo alle faccende essenziali, come la pulizia di bagno e cucina. Due stanze di servizio dove l’igiene è fondamentale. Ogni tanto, però, bisogna darsi da fare e occuparsi anche delle mansioni più faticose e impegnative. In genere, per fare queste faccende, si coglie l’occasione del cambio di stagione. Si approfitta infatti del cambio degli armadi e dello spegnimento del riscaldamento. Si procede quindi con la pulizia di fino anche dei termosifoni. Ecco, a tal proposito, un sistema molto semplice ed efficace per eliminare la polvere. Ed ancora, si puliscono i vetri. Ricordiamo un valido metodo per evitare fastidiosi aloni.

Per le pulizie di casa, quotidiane e non solo, in commercio c’è una enorme varietà di prodotti. Tra detergenti e saponi, ci sono intere corsie del supermercato letteralmente stracolme e traboccanti. Per ogni ambiente e per ogni azione c’è un prodotto specifico. Di ognuno di questi, poi, ce ne sono tantissime varietà. Tra marchi, consistenze e profumazioni varie, c’è da perdere la testa. Senza infine dimenticare che, di solito, si tratta di prodotti piuttosto costosi. Ad incidere fortemente sullo scontrino della spesa, infatti, oltre ai generi alimentari, grande rilevanza hanno anche i prodotti per l’igiene personale e della casa. Spesso, l’estrema varietà e l’ampia scelta di cui oggi godiamo in tanti settori, sono un fatto puramente di moda e tendenze. Per le pulizie, le nostre nonne usavano sempre e solo il sapone di Marsiglia. Andiamo quindi a scoprire un altro consiglio tramandato dalle vecchie generazioni.

Per pulire e disinfettare tutta casa proviamo quest’economico detergente universale che preparava la nonna con limone, bicarbonato e poco altro

Nei tempi passati, ogni volta che si poteva, ci si avvaleva di ingredienti naturali. Molti stanno riscoprendo anche oggi questa tendenza. Per molti sarà una moda. Tanti lo faranno per risparmiare soldi. Per molti altri ancora una questione di sostenibilità ambientale. Vediamo allora come preparare in casa un detergente da utilizzare per le superfici di tutta la casa. Cominciamo a vedere quali ingredienti ci servono:

1 cucchiaio di bicarbonato;

scorze di 2 limoni;

1 cucchiaio di detersivo per piatti;

aceto di vino bianco q.b.;

1 cucchiaio di sale;

acqua q.b.

Come procedere

Per prima cosa, dobbiamo procurarci un contenitore dotato di spruzzino. Cominciamo quindi a pelare i nostri limoni e riduciamo la scorza in pezzetti o strisce molto sottili. Una volta fatto ciò, riempiamo un terzo del nostro flacone spray con le scorze di limone. Aggiungiamo quindi l’aceto bianco fino a coprire le bucce dei limoni. A questo punto, uniamo il sale, il bicarbonato e il detersivo per piatti. Infine, riempiamo il flacone con l’acqua. Chiudiamo ed agitiamo per bene. Ed ecco qui pronto all’uso il nostro detergente per pulire e disinfettare tutta casa.

