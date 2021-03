Quanto è bello guardarsi allo specchio e piacersi. La vita frenetica di tutti i giorni rende difficile ricavarsi del tempo per l’allenamento fisico. Soprattutto ora che, causa Covid, le palestre sono chiuse e le possibilità di muoversi sono ridotte quasi a zero.

Il problema è che mancano tre mesi all’estate e non si può rinunciare a pantaloncini e gonne corte solo perché non ci si sente a proprio agio a mostrar le gambe! Questa potrebbe essere una scusa per iniziare. Chi, invece, non è interessato alla prova costume, a indossare pantaloncini o storie simili, dovrebbe motivarsi pensando che fare allenamento fa bene al proprio corpo e alla propria salute! Nonché alla propria autostima, ovviamente.

Queste motivazioni dovrebbero essere sufficienti per convincere chiunque ad alzarsi dal divano e iniziare ad allenarsi. E se gli esercizi durano solo pochi minuti al giorno, non esistono proprio più scuse.

Bastano 10 minuti al giorno di questi esercizi per snellire le cosce flaccide. Partiamo subito.

Squat e ritorno con punte

Dopo aver fatto il riscaldamento, si può iniziare col primo esercizio. Consiste nel fare uno squat normale ma con una differenza. Prima della risalita, alzare i talloni da terra, quindi reggersi sulle punte dei piedi, mantenendo la posizione dello squat.

Poi risalire fino ad assumere una posizione eretta, rimanendo sempre sulle punte. Mantenere la posizione qualche secondo, quindi riportare i talloni a terra.

Per allenare anche i glutei, stringere gli stessi in fase di risalita. Ripetere per quindici volte.

Interno coscia con tappetino

Prendere il tappetino e stendersi su un fianco. La gamba appoggiata dovrà rimanere stesa, mentre l’altra andrà incrociata in avanti.

Il piede della gamba “esterna” dovrà essere posizionato davanti al ginocchio della gamba stesa.

Ora con la gamba stesa, disegnare dei cerchi nell’aria prima in senso orario, poi in senso antiorario. Cambiare fianco e ripetere con l’altra gamba.

Slanci

Sempre rimanendo sul tappetino, posizionarsi su un fianco. La gamba appoggiata a terra dovrà rimanere ferma ma potrà essere piegata leggermente per avere maggiore stabilità.

Slanciare l’altra gamba, prima in avanti fino a formare un angolo retto. Quindi tornare indietro, riportando la gamba alla posizione di partenza (la gamba “slanciata” raggiunge la gamba stesa, non va mai più indietro di così).

A questo punto, slanciare la gamba lateralmente verso l’alto creando un angolo di 45°. Mantenere schiena e collo fermi. Cambiare fianco e ripetere con l’altra gamba.

Il consiglio in più

Anche se bastano 10 minuti al giorno di questi esercizi per snellire le cosce flaccide, l’attività fisica, se non è abbinata a uno stile di vita sano, non fa miracoli.

Per ottenere risultati reali, bisogna anche avere un’alimentazione sana ed equilibrata. La natura offre dei validi aiuti per eliminare i liquidi in eccesso accumulati nel corpo.

La betulla, ad esempio, è ottima per le sue proprietà diuretiche e depurative. Per maggiori informazioni sul suo utilizzo cliccare qui.