Le compere al supermercato compongono una delle voci di spesa più importanti nel bilancio familiare. Certo, è utile tenere sotto controllo tutte le spese (e noi spieghiamo come farlo qui), ma resta il fatto che il carrello del supermercato è sempre molto pesante. Per questo, dobbiamo cercare alcuni metodi per ridurre gli importi degli scontrini. Vedremo che ci vogliono giusto pochi attimi per farlo. Ecco come ottenere grandi risparmi al supermercato in soli dieci secondi.

Cosa serve per risparmiare

Il tema importante, di cui sentiamo parlare spesso, è che dobbiamo capire quali spese sono importanti e quali no. Per cui l’ideale sarebbe pianificare in anticipo quali sono le cose fondamentali, ed attenersi solo a quelle. Questo sarebbe un ottimo modo per risparmiare, e forse tutelerebbe anche la nostra salute. Infatti se ci mettessimo a fare la lista di cose inutili, quelle più malsane sarebbero le prime che lasciamo sugli scaffali.

Tuttavia, anche cercando di seguire alla lettera la nostra lista della spesa, qualcosa va spesso storto. Magari ci avviciniamo al banco dei surgelati, e la nostra golosità ci fa prendere un prodotto fritto inutile. Oppure, compriamo un paio di birre di troppo, per evitare di rimanere senza. Ed è qui che il nostro nuovo metodo entra in gioco.

Pochi attimi sono sufficienti

Ciò che consigliamo di fare è ragionare per dieci secondi se l’oggetto che vogliamo prendere ci serve davvero. Certo se si tratta di frutta o verdura, non è il caso di stare tanto a pensare: fanno bene e quindi è giusto prenderle. Ma ci sono tanti prodotti che stimolano il nostro interesse e che, ragionandoci un po’, capiamo che sono inutili. Quindi ogni volta che stiamo per mettere nel carrello la terza o quarta birra, chiediamoci se davvero è utile. Vedremo che spesso facciamo scelte irrazionali, che ci riempiono di alimenti che non ci servono. E che quindi spesso buttiamo.

Ecco come ottenere grandi risparmi al supermercato in soli dieci secondi: basta fermarsi un attimo e ragionare per bene. Sostituiamo la ragione all’istinto ed il gioco è fatto.