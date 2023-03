A un passo dal cielo in questi 3 ristoranti più alti d’Italia mangiare sarà un’esperienza da ricordare

Quando siamo felici ci sembra di toccare il cielo con un dito. Anche il cibo può regalare splendide emozioni. Mangiare in posti insoliti può essere un’ulteriore esperienza piacevole. Potremmo farlo magari in uno di questi 3 ristoranti italiani.

Tra tante attività che regalano ai nostri sensi piacevoli emozioni senza dubbio troviamo mangiare e viaggiare. Nel nostro girovagare spesso proviamo i piatti tipici locali. Pensiamo alle orecchiette in Puglia, alla pasta ‘ncasciata in Sicilia o alla fiorentina in Toscana.

Per un’esperienza diversa dal solito a volte cerchiamo posti particolari. Ci sono ristoranti dentro gli acquari, nelle grotte, in vecchi aerei.

Quanto costa mangiare a un passo dal cielo in questi 3 ristoranti

Il cielo affascina l’uomo da migliaia di anni. Guardarlo di giorno o di notte trapuntato di stelle si può fare specialmente in montagna. Documentari, film e fiction aumentano in noi il desiderio di una vacanza ad alta quota. Per esempio, il 30 marzo inizia la nuova stagione della serie tv Un passo dal cielo con Giusy Buscemi. Il bellissimo paesaggio del Cadore, in Veneto, fa da sfondo alle vicende del commissario Vincenzo Nappi.

Oltre a sciare e fare trekking in montagna si mangia di solito nei rifugi. A Courmayer potremmo gustare un pasto nel Kartell Bistrot Panoramic. Sul Monte Bianco a 3.466 metri di altitudine mangeremo quasi sospesi e con una visuale incredibile. Il menù propone alcune specialità come la polenta e la tartiflette da accompagnare con vini della Valle D’Aosta. Un pranzo potrebbe costare all’incirca 38,00 euro a persona.

Locali particolari a Torino e a Milano

Nel vicino Piemonte c’è un altro locale dove mangiare a un’altezza considerevole. Parliamo di Piano35 a Torino. Il ristorante e il lounge bar si trovano nel grattacielo Intesa Sanpaolo, progettato da Renzo Piano e che raggiunge quasi i 200 metri. Mentre si gustano i piatti di chef rinomati potremo ammirare la serra bioclimatica e l’incantevole panorama. Tra le portate troviamo il vitello tonnato a 14 euro, il flan del Bettelmatt a 18 euro, la coda di rospo a 28 euro.

Trovandoci invece a Milano, un ristorante tra i più alti in città è il Mi View. Si trova in viale Achille Papa nel World Join Center al ventesimo piano. La visuale va dal nuovo quartiere CityLife a Torre Branca. Tra i piatti del menù segnaliamo lo spaghetto affumicato con 4 varietà di pomodoro a 16 euro e l’astice con la ‘Nduja a 16 euro. L’ostrica con passion fruit e cardamomo fa parte di un menù degustazione a 90,00 euro. Saremo seduti quasi a un passo dal cielo in questi 3 ristoranti dove al piacere del cibo uniremo quello della vista.