Meraviglie naturali e non solo in questa località della Puglia amata da Damiano David e Giorgia Soleri

È ufficialmente finita ieri, dopo più di sei anni insieme, la storia d’amore tra Giorgia Soleri, modella e influencer, e il frontman dei Måneskin, il romano Damiano David. Un fulmine a ciel sereno per i molti fan della coppia, tra le più chiacchierate del gossip nostrano. Malandrino è stato un video, apparso su TikTok, nel quale il cantante stava baciando un’altra ragazza. Quella dell’anno scorso in Puglia, dunque, rimarrà l’ultima vacanza estiva insieme dei due. Scopriamo allora la cittadina in cui la iniziarono.

Facevano coppia fissa dal 2017, anche se l’ufficialità è arrivata solamente qualche anno dopo. Damiano David e Giorgia Soleri hanno riempito le pagine dei settimanali di gossip nelle ultime stagioni. Il cantante e leader dei Måneskin insieme alla modella, scrittrice e influencer milanese. Sono riusciti a tenere la loro relazione lontano dalle cronache rosa per quasi quattro anni. Dopo l’ufficializzazione sembrava che potessero addirittura convolare a giuste nozze e invece…

L’ultima vacanza estiva insieme, in Puglia, li ritraeva felici e complici nelle meraviglie naturali e non solo pugliesi, nonostante, nell’ambiente, girassero voci di una crisi, subito smentite. L’anno scorso hanno passato delle stupende giornate sulle coste della Regione più lunga d’Italia. In particolare, sono stati immortalati in un Comune di 20mila abitanti della Città Metropolitana di Bari.

Chi sono Damiano David e Giorgia Soleri

Lui, nato a Roma nel 1999, diventato, in pochi anni, una star internazionale dopo essere partito come artista di strada. Da X Factor alla vittoria al Festival di Sanremo, al trionfo all’Eurofestival, primo italiano dai tempi di Toto Cotugno, nel 1990. 40 milioni di dischi venduti con il suo gruppo, numerosi riconoscimenti internazionali in bacheca e una carriera folgorante, ancora tutta da scrivere.

Lei, nata a Milano, residente per anni in un piccolo paese della Brianza, classe 1996. Fotomodella, scrittrice, appassionata di tatuaggi, influencer, volto pubblicitario. Insomma, impegno poliedrico come artista, ma anche attivista politica per far conoscere la patologia di cui soffre da qualche anno, la vulvodinia. Nel 2022 ha sostenuto la proposta di legge per il riconoscimento di questa malattia come cronica e invalidante.

Meraviglie naturali e non solo: ecco perché visitare Castellana Grotte

L’anno scorso Damiano David fu immortalato all’uscita dal supermercato di una piccola località pugliese, appartenente alla Città Metropolitana di Bari. Un luogo assolutamente da visitare per vedere uno spettacolo naturale davvero unico. Si chiama Castellana Grotte e, mai come in questo caso, nomen omen.

Un insieme di cavità sotterranee unico nel panorama italiano. Di origine carsica, arrivano a una profondità di 122 metri e hanno una lunghezza superiore ai 3 chilometri. Scoperte nella seconda metà del Settecento da alcuni cittadini locali, che, però, non poterono avventurarsi più di tanto nei loro meandri, vennero definitivamente esplorate nel 1938. Ancora oggi il sottosuolo è oggetto di studi e ricerche, perché si pensa che esistano ancora diversi rami da portare alla luce. Per visitare le grotte, che si trovano poco fuori l’abitato di Castellana, oggi si impiegano circa 100 minuti e il costo è di 19,50 euro. Una spesa che merita di essere effettuata.

Nel centro storico di Castellana, poi, sono da vedere la Chiesa Madre dedicata a San Leone I Magno, datata 1383. La Chiesa di Santa Maria del Suffragio, di origine settecentesca, con uno splendido confessionale ligneo del 1800. Poco fuori dal centro, sulla collinetta che domina la città, spicca il Santuario di Santa Maria della Vetrana, dedicato alla Madonna che liberò il paese da una terribile pestilenza nel 1690. Infine, per godersi il mare, basta percorrere qualche chilometro per ritrovarsi tra le meravigliose spiagge di Capitolo o sulle alte scogliere di Polignano. Meraviglie naturali e non solo, dunque, a Castellana Grotte, una località assolutamente da visitare se passiamo dalle parti di Bari, prima, magari, di spingerci verso il Salento.