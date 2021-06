La bella stagione è ormai alle porte. Così ci dedichiamo ancora di più ai nostri spazi aperti. Anche per poterceli godere di più durante l’estate. È anche importante avere un giardino pulito e ordinato per poter invitare ospiti. Infatti, è il periodo di grigliate e pranzi all’aperto. Perciò avere piante rigogliose e un prato omogeneo è fondamentale. Il muschio può essere un problema proprio in questo senso. Ma scopriremo che basta una sola mossa per liberarci del tutto del muschio sul prato del giardino e sulle pareti esterne delle nostre case.

Un danno funzionale ed estetico

Siamo soliti pensare che le minacce per le nostre piante derivino da insetti e parassiti. Ne abbiamo infatti già parlato per quanto riguarda le rose e per una funzione delle bucce di banana. Ma in realtà anche il muschio può essere dannoso. Dove cresce lui non crescono più le altre piante. In questo modo vedremo scomparire il nostro prato. E sarà anche difficile far crescere piante e fiori. Inoltre, dalla terra può arrivare alla base dei muri esterni della nostra casa. E questo può causare un danno estetico da non sottovalutare. Ma vediamo nelle prossime righe come rimediare a questi problemi.

Con la stessa semplicità con il quale si forma possiamo eliminarlo. L’importante è scegliere il mezzo giusto. Ciò che ci serve è un prodotto particolare nell’ambito del giardinaggio. Stiamo parlando del solfato di ferro. Questa sostanza è l’ideale per distruggere il muschio. Si trova anche in formato liquido che è quello che fa al caso nostro. Basta infatti mettere il solfato in uno spruzzino. Dopodiché spruzziamolo su tutto il muschio che si è formato. Aspettiamo uno o due giorni e poi il muschio morirà. Ora possiamo eliminarlo dalle pareti con una pompa e dell’acqua. E poi procederemo con l’eliminazione dal terreno.